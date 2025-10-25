乳癌第四期不放棄！51歲女星洩心聲：最怕被問「還要化療多久」

香港女星吳忻熹（原名吳文忻）在去年乳癌復發後，病情一度惡化至第四期，癌細胞更擴散至淋巴。歷經長時間治療與人生低谷，如今她依然選擇以堅毅與正能量面對一切。今年10月迎來51歲生日的她，不僅分享第8次化療進度，更將多年夢想化為行動，推出首支個人歌曲〈重生〉，象徵她勇敢再出發的人生新篇章。

吳忻熹坦言，治療過程艱辛且充滿未知，「醫生也是一步步跟著狀況調整藥劑，每次都在嘗試。」她最怕聽到的問題是「還要化多久？」、「什麼時候會好？」——這些話對她而言，比化療更令人難受。她在社群媒體中誠懇呼籲：「不要再問這個問題了吧！真的不想再答！」希望外界能理解病友面對病情的不確定與壓力。

雖然疾病反覆，但她仍懷抱信念。經醫師調整療程後，癌指數已恢復正常，化療頻率也從每週一次改為每三週一次，讓她重新燃起希望。她寫下：「我相信神蹟會發生，終有一天，我不需要再靠任何藥物延續生命，因為我會完全治癒。」字字展現出不屈與勇氣。

生日當天，兩個年幼女兒親手為她準備蛋糕與祝福訊息，母女三人溫馨相擁的畫面讓網友動容。對她而言，這不只是慶生，更是一場「重生」的儀式。她說：「今年生日送給自己最大的禮物，就是完成夢想。」〈重生〉MV中，她戴著頭巾、身穿白裙，在山頂放聲歌唱，象徵浴火而生的力量。

吳忻熹出身美國新澤西州立羅格斯大學，1998年以港姐季軍身分出道，曾是電視與電影熟面孔。婚後淡出演藝圈，育有兩名女兒，但去年不僅面臨乳癌復發，也結束14年婚姻。即便遭逢雙重打擊，她依舊選擇在陽光下昂首向前，用生命證明「逆境不代表終點，而是重生的契機」。

目前，她持續進行治療，也透過社群分享抗癌心路，希望能用自身經歷鼓勵更多病友：「能夠生活如常，就是幸福。」網友紛紛留言替她加油：「奇蹟一定會出現」、「妳的勇氣讓人敬佩」、「加油，美麗的重生女神！」

