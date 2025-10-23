不是沒想過閃兵！黃少祺徒手摳尿垢1個月被痛罵：死菜鳥

第3波閃兵風波再起，黃少祺今與丁國琳、亮哲、陳妍安為三立8點檔「百味人生」新卡司宣傳，他當了1年4個月海巡兵，坦言當時「還是會怕」，會想著「能不能不要當」，但家裡沒背景沒關係，只有驗扁平足時抱著希望，最後仍沒過關。進去第一天學長就要求他拿硬幣去摳尿垢、屎垢，長達1個月，笑說：「現在我的爪功很厲害！」

黃少祺回憶，當時為了清屎尿的污垢，擔心摳不乾淨被罵，還用了指甲，「手怎樣都洗不乾淨，洗十幾次仍有味道」。但他也承認自己偏白目，軍營燒一桶熱水，照理要讓學長先洗，他居然趁大家吃飯跑去洗光了，所以又被罰了刷廁所1個月。

當年黃少祺一看到營區門關起來碰一聲，就有種「天哪我的世界沒啦」，而且愈申訴愈慘。被問到如何看待年輕人逃兵，他認為每個世代想法不同，但這是國民應盡義務，面對它就是最好的方式。

亮哲22年前當憲兵的傳令兵，他認為當兵很好玩，可以認識不同的人，當時因為「冒險王」當紅，的確面臨人氣極度下滑，在痞客邦網站上發文，讚數從2千斷崖式墜落到50個。

丁國琳爸爸是黃埔軍校，她認為當兵是應盡義務，但也說韓國有藝人當兵就怕回來紅不紅，會想辦法延兵役，「但這種想法有錯嗎？我覺得沒有誰對誰錯，大家都有自己的想法，但還是要盡該盡的義務」。

黃少祺（左起）、丁國琳、陳妍安、亮哲是「百味人生」新卡司。圖／三立提供 丁國琳還是愛演惡女。圖／三立提供 亮哲當過憲兵。圖／三立提供 陳妍安頂替星卉演出。圖／三立提供

