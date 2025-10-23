兒童台雲朵姐姐也當過兵！服役4年半「曾負責保護總統」

快訊

雲朵姐姐退役考入兒童台曾經歷一場家庭革命。圖／擷自IG／hsuan.9864
雲朵姐姐退役考入兒童台曾經歷一場家庭革命。圖／擷自IG／hsuan.9864

閃兵案名單一波波曝光，涉案藝人又稱加，隨著網友熱議兵役話題，誰還沒當兵？誰早早服完兵役？都被網友翻出來討論，其實除了林志穎當紅之際從軍去、「兵役天花板」涼山部隊顏志琳、台灣天團5566全員早服完兵役被網友熱議外，加盟軍旅實境綜藝節目「九條好漢在一班」擔任班長的雲朵姐姐（陳昱璇）本身就擁有服役經歷！

部分觀眾或許是透過幼幼台姐姐認識雲朵姐姐，其實在進入兒童台當姐姐前，她有4年半的服役經歷，歷經憲兵與藝工隊，招募新兵、車輛調度，隨藝工隊全台勞軍，還曾負責保護國家元首。而據三立《娛樂星聞》報導，雲朵姐姐最初從軍是父親的期望，認為軍人有保障有福利，所以當她後來決定退役當兒童台姐姐時還經歷一場家庭革命。

而加盟該擔任節目「班長」的還有黃鐙輝與嘻哈音樂團體「草屯囝仔」的陳樞育，黃鐙輝當兵負責通信兵工作，每天固定作息，他說：「當兵讓我養成紀律與時間觀念」。陳樞育服役於陸軍砲兵單位、階級上兵，主要負責連長傳令、火炮人員運輸與補給調動。

雲朵姐姐於「九條好漢在一班」擔任班長，現實生活中她有4年半服役經歷。圖／台視提供
雲朵姐姐於「九條好漢在一班」擔任班長，現實生活中她有4年半服役經歷。圖／台視提供

黃鐙輝、陳樞育、雲朵姐姐在「九條好漢在一班」擔任班長，節目外都經歷過軍旅生活。圖／台視提供
黃鐙輝、陳樞育、雲朵姐姐在「九條好漢在一班」擔任班長，節目外都經歷過軍旅生活。圖／台視提供

window.location.href="https://topic.udn.com/newstopic/gba60";

