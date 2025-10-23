兒童台雲朵姐姐也當過兵！服役4年半「曾負責保護總統」
閃兵案名單一波波曝光，涉案藝人又稱加，隨著網友熱議兵役話題，誰還沒當兵？誰早早服完兵役？都被網友翻出來討論，其實除了林志穎當紅之際從軍去、「兵役天花板」涼山部隊顏志琳、台灣天團5566全員早服完兵役被網友熱議外，加盟軍旅實境綜藝節目「九條好漢在一班」擔任班長的雲朵姐姐（陳昱璇）本身就擁有服役經歷！
部分觀眾或許是透過幼幼台姐姐認識雲朵姐姐，其實在進入兒童台當姐姐前，她有4年半的服役經歷，歷經憲兵與藝工隊，招募新兵、車輛調度，隨藝工隊全台勞軍，還曾負責保護國家元首。而據三立《娛樂星聞》報導，雲朵姐姐最初從軍是父親的期望，認為軍人有保障有福利，所以當她後來決定退役當兒童台姐姐時還經歷一場家庭革命。
而加盟該擔任節目「班長」的還有黃鐙輝與嘻哈音樂團體「草屯囝仔」的陳樞育，黃鐙輝當兵負責通信兵工作，每天固定作息，他說：「當兵讓我養成紀律與時間觀念」。陳樞育服役於陸軍砲兵單位、階級上兵，主要負責連長傳令、火炮人員運輸與補給調動。
更多推薦
▪孫德榮慟為于朦朧辦法會 命理師曝祂靈魂「困在此處」
▪56不能亡！藝人閃兵話題燒 網友激讚5566早服完兵役：真的是清流
▪楊丞琳突拋喜訊！術後露面宣布「重大事項」重啟新人生
▪前三立副總兒涉性侵免戒具 4藝人涉閃兵全上銬？警方吐答案
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言