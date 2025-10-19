醫師勸休養3個月！愛紗硬撐金鐘演出　復出唱〈喇舌〉全場沸騰

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
愛紗剛動完子宮肌瘤手術不到三個月，就登上第60屆金鐘獎舞台，與羅時豐合體演出〈喇舌〉引爆全場回憶殺。 圖/三立提供
愛紗剛動完子宮肌瘤手術不到三個月，就登上第60屆金鐘獎舞台，與羅時豐合體演出〈喇舌〉引爆全場回憶殺。 圖/三立提供

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17）晚在台北流行音樂中心盛大登場，其中節目橋段《唱，從電視開始》掀起全場高潮。台語歌王羅時豐率領黃偉晉、愛紗、ARKiS及幻藍小熊同台飆唱，勾起觀眾滿滿電視回憶。而最讓人驚喜的，莫過於愛紗久違登台重現「大嘴巴」時期神曲〈喇舌〉，舞台魅力與活力表現引發網友熱烈討論，直呼「青春回來了」。

其實，愛紗能登上金鐘舞台並不容易。她7月在社群透露，腹中發現一顆子宮肌瘤，短短半年從7公分暴增至12公分，最終決定開刀治療。因肌瘤位置造成血紅素過低，她術前甚至接受2公升輸血。手術結束後醫師叮囑3個月內不得進行劇烈運動，以免引發發炎，但就在休養期間，她意外接到金鐘獎主辦單位邀請演出的通知。

「收到邀請時真的受寵若驚，因為那時我還在恢復期。」愛紗坦言原本猶豫是否該婉拒，但經過評估身體狀況後，決定勇敢迎戰舞台。她笑說：「練習時間不多，大家都是各自排練再集合，但默契超好，上台那一刻真的『超炸』！」她的敬業與堅毅精神讓網友紛紛留言鼓勵，「愛紗太棒了」、「女神氣勢完全沒變」，更有粉絲敲碗期待她能早日推出新作品。

方順吉痛別顏正國「祢的童星人生劇終」 一席話惹哭全網

館長考慮赴中國就醫！罹「胃心症候群」心悸、打嗝不止

白冰冰感嘆人生僅剩3000天！真情喊話粉絲：「請多多愛我」

王耀慶、賈靜雯「35年對比照」曝光！神還原青春合影網驚呆

愛紗罹患子宮肌瘤開刀後，醫生叮嚀3個月內不得進行激烈活動，但她仍堅持登上金鐘60舞台，與羅時豐、黃偉晉同台重現〈喇舌〉。她敬業演出不僅引爆全場高潮，也感動大批粉絲狂讚「女神回歸」。

2025金鐘獎重點懶人包！ 得獎名單、星聞焦點一次看

不靠電視也能紅！胡瓜YouTube《下面一位》爆紅 三祕訣曝光

66歲綜藝天王胡瓜，自去年2月跨界經營個人YouTube頻道《下面一位》，短短一年半已累積44.1萬訂閱、總觀看次數超過7千萬，成績亮眼。胡瓜為了專注經營網路節目，傳出明年1月與民視《綜藝大集合》的合約到期後可能不再續約，將重心放在YouTube頻道。

《單身即地獄》車炫承罹白血病！公開「患者的一天」惹哭粉絲

有「巧克力歐巴」之稱的舞者車炫承驚曝罹患白血病！車炫承因擔任宣美御用舞者而爆紅，後來又陸續參加戀綜《單身即地獄》、Netflix體能競技節目《體能之巔：百人大挑戰》，轉型當演員，上個月月底公布自己罹患白血病，近日他首度曝光與白血病抗爭的近況，希望能藉此鼓勵病友們。

整理包／2025韓星台灣見面會演唱會（更新10月）

2025不少明星舉辦見面會、演唱會...，噓星聞整理演唱會、見面會資訊，別錯過！

金鐘60／2025金鐘獎完整入圍名單 快速搜尋一次看

第60屆金鐘獎將於10月17日、18日在台北流行音樂中心舉行，「節目類」頒獎典禮將由Lulu黃路梓茵擔任主持，「戲劇類」則由曾寶儀接棒再度主持。

