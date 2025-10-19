醫師勸休養3個月！愛紗硬撐金鐘演出 復出唱〈喇舌〉全場沸騰
第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17）晚在台北流行音樂中心盛大登場，其中節目橋段《唱，從電視開始》掀起全場高潮。台語歌王羅時豐率領黃偉晉、愛紗、ARKiS及幻藍小熊同台飆唱，勾起觀眾滿滿電視回憶。而最讓人驚喜的，莫過於愛紗久違登台重現「大嘴巴」時期神曲〈喇舌〉，舞台魅力與活力表現引發網友熱烈討論，直呼「青春回來了」。
其實，愛紗能登上金鐘舞台並不容易。她7月在社群透露，腹中發現一顆子宮肌瘤，短短半年從7公分暴增至12公分，最終決定開刀治療。因肌瘤位置造成血紅素過低，她術前甚至接受2公升輸血。手術結束後醫師叮囑3個月內不得進行劇烈運動，以免引發發炎，但就在休養期間，她意外接到金鐘獎主辦單位邀請演出的通知。
「收到邀請時真的受寵若驚，因為那時我還在恢復期。」愛紗坦言原本猶豫是否該婉拒，但經過評估身體狀況後，決定勇敢迎戰舞台。她笑說：「練習時間不多，大家都是各自排練再集合，但默契超好，上台那一刻真的『超炸』！」她的敬業與堅毅精神讓網友紛紛留言鼓勵，「愛紗太棒了」、「女神氣勢完全沒變」，更有粉絲敲碗期待她能早日推出新作品。
