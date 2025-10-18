快訊

66歲綜藝天王胡瓜，自去年2月跨界經營個人YouTube頻道《下面一位》，短短一年半已累積44.1萬訂閱、總觀看次數超過7千萬，成績亮眼。圖/翻攝自下面一位youtube
66歲綜藝天王胡瓜，自去年2月跨界經營個人YouTube頻道《下面一位》，短短一年半已累積44.1萬訂閱、總觀看次數超過7千萬，成績亮眼。圖/翻攝自下面一位youtube

66歲綜藝天王胡瓜，自去年2月跨界經營個人YouTube頻道《下面一位》，短短一年半已累積44.1萬訂閱、總觀看次數超過7千萬，成績亮眼。胡瓜為了專注經營網路節目，傳出明年1月與民視《綜藝大集合》的合約到期後可能不再續約，將重心放在YouTube頻道。

百萬網紅Cheap曾在臉書分析胡瓜成功的原因，歸納出三大優勢。首先，胡瓜本身是實力派主持人，擁有扎實口條、反應力與舞台經驗，這些能力是一般YouTuber難以比擬的。其次，他願意投入資金培養專業團隊，包括企劃與剪輯，使節目品質維持高水準。最後，胡瓜在演藝圈多年累積豐富人脈，能邀請各路明星上節目合作，增加頻道曝光與吸引力。

雖然成本不低，每集影片預算約4至50萬元，但胡瓜透過專業團隊的運作，使高成本轉化為高回報。Cheap表示：「很多通告藝人看YouTube好賺也來開頻道，但大多失敗退場，瓜哥、邰哥、大牛的經驗不好複製。」

對比其他藝人如白冰冰，Cheap指出其YouTube頻道「白冰冰誠懇逗陣」存在方向與內容問題，即使投入百萬成本，仍因內容缺乏吸引力、拍攝方式老舊而難以成功，凸顯胡瓜在節目企劃與經營策略上的差異。

不靠電視也能紅！胡瓜YouTube《下面一位》爆紅 三祕訣曝光

