不靠電視也能紅！胡瓜YouTube《下面一位》爆紅 三祕訣曝光
66歲綜藝天王胡瓜，自去年2月跨界經營個人YouTube頻道《下面一位》，短短一年半已累積44.1萬訂閱、總觀看次數超過7千萬，成績亮眼。胡瓜為了專注經營網路節目，傳出明年1月與民視《綜藝大集合》的合約到期後可能不再續約，將重心放在YouTube頻道。
百萬網紅Cheap曾在臉書分析胡瓜成功的原因，歸納出三大優勢。首先，胡瓜本身是實力派主持人，擁有扎實口條、反應力與舞台經驗，這些能力是一般YouTuber難以比擬的。其次，他願意投入資金培養專業團隊，包括企劃與剪輯，使節目品質維持高水準。最後，胡瓜在演藝圈多年累積豐富人脈，能邀請各路明星上節目合作，增加頻道曝光與吸引力。
雖然成本不低，每集影片預算約4至50萬元，但胡瓜透過專業團隊的運作，使高成本轉化為高回報。Cheap表示：「很多通告藝人看YouTube好賺也來開頻道，但大多失敗退場，瓜哥、邰哥、大牛的經驗不好複製。」
對比其他藝人如白冰冰，Cheap指出其YouTube頻道「白冰冰誠懇逗陣」存在方向與內容問題，即使投入百萬成本，仍因內容缺乏吸引力、拍攝方式老舊而難以成功，凸顯胡瓜在節目企劃與經營策略上的差異。
更多推薦
▪S家震撼內幕！小S悲痛現身後 他揭ASOS成員其實不只2人
▪潘迎紫女皇氣勢無人能及！昔金鐘「紅毯變藍毯」傳奇被挖出網熱議
▪康熙在哭他冷笑？曾國城親自解答「不屑表情」背後真相
▪被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言