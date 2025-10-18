《單身即地獄》車炫承罹白血病！公開「患者的一天」惹哭粉絲

有「巧克力歐巴」之稱的舞者車炫承驚曝罹患白血病！車炫承因擔任宣美御用舞者而爆紅，後來又陸續參加戀綜《單身即地獄》、Netflix體能競技節目《體能之巔：百人大挑戰》，轉型當演員，上個月月底公布自己罹患白血病，近日他首度曝光與白血病抗爭的近況，希望能藉此鼓勵病友們。

車炫承於11日透過YouTube頻道，發布影片《白血病患者的一天》，分享在醫院的日常生活。影片中，他清晨5點30分起床，先做簡單伸展運動，等待早晨檢查。隨後接受抽血、測量血壓與體溫，並服用餐前藥物。

醫院日常公開：堅持記錄與恢復

在影片中，車賢勝透露自己從清晨 5 點 30 分就起床，透過簡單的伸展運動放鬆身體，隨後接受抽血、量血壓和測量體溫等檢查，並服用餐前藥物展開一天。他大方展示了不斷脫皮又癒合的手掌皮膚，並解釋這是治療過程中的反覆現象。

車賢勝也公開了每天記錄的筆記本，詳載攝取量、排泄量及血液檢查結果。他坦言目前中性粒細胞指數（Neutrophil count）仍未達到理想的 1000 以上，影片中的數值僅維持在 200 左右，顯示他仍在努力恢復中。他提到過去有寫日記的習慣，生病後只能用手機備忘錄記錄，現在正重新抄寫，藉此回顧過往的自己，並作為堅定心志的契機。

儘管體重減輕，略顯消瘦令人心疼，但車賢勝仍展現出積極的一面。他分享了刮鬍子和淋浴的畫面，甚至用洗面乳清洗頭皮，以樂觀的態度表示「一個產品就能全部搞定」。他也在影片結尾感謝大眾的支持，表示沒想到會收到如此多的鼓勵，並承諾會努力康復，以更堅強的姿態重新站起來。影片下方湧入許多抗癌成功者的經驗分享與正在治療中病患的鼓勵留言。

有「巧克力歐巴」之稱的舞者車炫承驚曝罹患白血病，近日曝光住院日常。圖／翻攝自차현승 ChaHyunSeungYT

突遭病魔考驗 誓言重返螢光幕

車炫承於上個月 27 日首次透過社群媒體公開罹患白血病的消息。他透露，原本已通過夢想作品的試鏡，正朝著目標前進，卻在 6 月初因急診被送醫，所有計畫被迫中止。他當時表示雖然一開始難以接受，但現在正積極接受治療，並堅定地表示「我一定會戰勝病魔，再次回到舞台和鏡頭前」。

近期，他持續在社群上傳達希望的訊息，分享自己面對住院的心路歷程，坦言「去住院的這條路，一開始很害怕、很憂鬱，但現在內心深處卻感到稍微平靜。或許是因為開始相信自己了。願所有走在這條路上的人，今天都能過得輕鬆一些。」甚至在剃光頭後，他幽默地標註洪錫天等前輩，寫下「前輩們，光頭真的很舒服耶？」，展現出強大的正能量和樂觀態度。

