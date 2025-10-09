關淑怡動大手術插管進ICU 前男友「孟波」周文健震驚：相信她會好
59歲香港歌手關淑怡經港媒《東周刊》報導曝光她暈倒送醫搶救，被送入加護病房，獨子關浚賢得知消息後急從美國返港，與關父一同現身醫院，且近幾日都有關淑怡親友到醫院探視，引外界憂心其健康狀況。
據《東周刊》8日報導，關淑怡接受了一場大手術，插喉管住進加護病房，顯然狀況仍需嚴密監控。同日晚間《星島頭條》報導，關淑怡唯一承認過戀愛關係的前男友，香港男星周文健聽聞關淑怡入院消息，坦言很震驚，但相信關淑怡吉人天相，會熬過此難關。
周文健早年出演電影《神探朱古力》、《霸王花》、《逃學威龍2》、《孟波》等多部港片，與關淑怡相戀時事業正夯，未公開戀情，兩人相戀4年後分手，後他轉往美國發展，便鮮少在香港露面。而《星島頭條》報導中提到他與關淑怡其實失聯已久，將近25年沒聯絡對方，如今聽聞對方因病住進加護病房，他透過媒體傳遞祝福，希望關淑怡早日康復。至於是否會到醫院探視？周文健表示尊重關淑怡隱私，或許等她狀況好轉，會再透過友人與對方聯繫。
更多推薦
▪夢多沒參加「中文怪物」原因曝！認「製作單位找過我」親揭拒絕真相
▪顏正國靈堂照遭偷拍 鋼鐵爸怒：蹭流量令人髮指「我鄙視你」
▪才報喜當新手爸！婁峻碩、焦凡凡宣布重大「分手消息」
▪26歲網紅尹智雅遭棄屍山中！兇手竟是「VIP金主」 節目揭命案全貌
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言