郎朗12月空降寶島！超美愛妻隨行「最甜演奏會」

被「紐約時報」譽為「古典星球上最炙手可熱的藝術家」，鋼琴巨星郎朗將於今年12月21日於臺北國家音樂廳、12月23日於臺中國家歌劇院舉行音樂會，這也是他首次登上臺中國家歌劇院的舞台

本次他將與NSO國家交響樂團、指揮準・馬寇爾 (Jun Märkl)，以及鋼琴家妻子吉娜・愛麗絲 (Gina Alice) 合作，帶來柴可夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」與聖桑「動物狂歡節」。

郎朗不僅是一位鋼琴家，更是全球的文化大使，去年四月成為首位在好萊塢星光大道摘星的亞洲鋼琴家，寫下歷史新頁；巴黎奧運四度擔任火炬手；去年12月為巴黎聖母院的重啟獻奏；今年一月參與巴黎慈善音樂會...他的足跡不僅遍佈世界各大頂級音樂殿堂，每一場世界級文化盛事都能看到他參與的身影。

舞台之外，他對音樂教育的熱情不減，透過開設大師班、創立郎朗國際音樂基金會，點燃無數年輕學子的音樂夢想，實踐他「音樂使我們團結，也使我們成為更好的人」的信念。

本次音樂會，郎朗將演出柴可夫斯基「降b小調第一號鋼琴協奏曲」。1999年，正是這首高難度的樂曲，讓17歲的郎朗在拉維尼亞戶外音樂節上代替身體欠佳的安德烈·瓦茲與芝加哥交響樂團合作登場，一夜之間征服樂壇，在世界颳起一陣「郎朗」炫風。

他曾在社群媒體說道：「我第一次演奏柴可夫斯基第一鋼琴協奏曲時才九歲。後來，我與芝加哥交響樂團合作演奏了這首曲子，這為我開啟了許多機會。」

這也是他與德國大廠DG的第一張專輯曲目，對他意義非凡。回歸榮耀起點，二十六年來，從外放到趨於內化，從席捲全球的崛起到站穩樂壇標竿，成為古典音樂青少年們的理想——再聽郎朗的柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲現場，不僅能感受到他這些年技藝與心境上的轉變，更是像跟著一位青年鋼琴家邁向大師之境的成長之路。

此次郎朗訪台另一大亮點，則是將與同為鋼琴家的妻子吉娜・愛麗絲，以雙鋼琴聯袂獻上聖桑筆下最富巧思的「動物狂歡節」。在這座繽紛的聲音動物園裡，聽眾將聽見法國作曲巨擘聖桑筆下，多達十幾種不同動物的風貌。

去年郎朗與吉娜就在指揮大師尼爾森斯率領萊比錫布商大廈管弦樂團演出下，共同錄製「動物狂歡節」於「聖桑-法國風情」專輯中，夫妻二人默契絕佳，為這部充滿幽默與想像力的「動物學幻想曲」注入獨特的生命力與溫度。

