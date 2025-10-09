「歌仔戲第一小生」孫翠鳳上節目 私下真實面意外曝光

快訊

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
「戲曲天后」孫翠鳳首次當評審凸槌惹得現場笑聲不斷。圖／公視台語台提供
「戲曲天后」孫翠鳳首次當評審凸槌惹得現場笑聲不斷。圖／公視台語台提供

浩子（謝炘昊）、Sandy吳姍儒主持，「台語大師」許效舜領軍擔任評審長，搭配黃豪平的「Talk Talk秀台語」第二季，本週五（10/10）邀請「歌仔戲第一小生」孫翠鳳擔任飛行評審。首次造訪節目的孫翠鳳，還不擅長使用評審OX燈牌，好幾次失誤給予淘汰者O的過關評分，被發現後只能害羞說「就當作『慈悲為懷』吧」，露出呆萌的一面，惹得現場笑聲不斷。「Talk Talk秀台語2」每週五晚上8點於公視台語台14頻道播出，當晚9點同步上架DAY DAY台語台YouTube頻道。

許效舜好奇詢問孫翠鳳是否知道Sandy的爸爸是誰？未等孫翠鳳反應，Sandy搶先回答「徐乃麟」，還加碼自豪的分享她的氣質、長相都是遺傳自媽媽，讓許效舜、孫翠鳳笑到說不出話。許效舜也爆料，孫翠鳳婚前、未嫁給明華園第二代總團長陳勝福之前，一句台語都不會講，「看著這位國寶級的歌仔戲團主兼女主角，你若有心，今仔日，就會變成教授級的」，勉勵所有參賽者。

本集主題「臺灣才有別位無」，海產自爆他曾交往過9任女友，此話一出，讓孫翠鳳、許效舜、浩子、Sandy都面露疑惑，表現出不敢置信的表情。孫翠鳳更笑虧：「這種事情不可以膨風餒」大家輪番質詢，讓海產說不出話來，現場又是一陣笑聲。本週節目一樣競爭激烈，九位選手將淘汰一半。

許效舜（左起）、SANDY、孫翠鳳、黃豪平、浩子帶來笑聲不斷的精彩節目。圖／公視台語台 提供
許效舜（左起）、SANDY、孫翠鳳、黃豪平、浩子帶來笑聲不斷的精彩節目。圖／公視台語台 提供

