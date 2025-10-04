李安又回來了！金馬影展華麗回歸　出席「斷背山」20周年放映

金馬影展的經典重現與影人致敬單元向來都是影癡焦點，3日公布7部數位修復經典，包括「斷背山」、「愛是一條狗」、「凱莉女王」，導演李安也確認出席「斷背山」映後座談。

此外，還有4部華語珍稀名作「上海之夜 2024」、「董夫人」、「行規」、「愛殺」。法國大師級導演李歐卡霍也將親臨台灣，影展特別選映他早期經典「狂戀愛情三部曲」，包括「男孩遇見女孩」、「壞痞子」、「新橋戀人」以饗影迷。

今年適逢李安導演同志經典「斷背山」（Brokeback Mountain, 2005）20周年、讓「鳥人」導演阿利安卓崗札雷伊納利圖享譽國際的非線性敘事名作「愛是一條狗」（Amores perros, 2000）25周年，將以數位修復版與觀眾見面。

去年金馬經典影展放映的「日落大道」，透過傳奇巨星葛洛莉亞史璜生的銀幕風采，為默片消亡寫下震撼輓歌。片中演出管家的馮史卓漢，其實是默片時代名導，他與葛洛莉亞史璜生合作的「凱莉女王」（Queen Kelly, 1929），因罔顧道德尺度、追求完美而無視高昂成本，致使馮史卓漢導演生涯終結，這部默片晚期最豪奢叛逆的「惡名昭彰」之作，被「日落大道」引用作為影史註腳。

同樣以4K規格華麗回歸的，還有4部華語經典。盡顯徐克奇趣幽默與淋漓調度的「上海之夜 2024」，將中日戰爭下的上海亂局，化為笑鬧與感人跌宕的烽火戀曲。本次放映的數位修復版，由徐克親督調色與重新配音，以紛呈口音再現老上海的華麗喧囂。

香港獨立導演先驅唐書璇的首部編導電影「董夫人」（1968），融合古典詩意與現代電影技法，痛批禮教壓抑女性。1969年入選坎城影展導演雙周，也助盧燕拿下金馬獎影后，今年以嶄新面貌，風光重返坎城經典單元。翁維銓的香港新浪潮先鋒作「行規」（1979），以紀實手持攝影，在香港繁忙街頭重現警方、線人與毒販的三方諜對諜。

另一位新浪潮健將譚家明，在「愛殺」（1981）以風格化的構圖與色彩表現驚悚情殺，助林青霞拓展戲路，擺脫愛情文藝片形象。本片亦是張叔平首度掛名美術指導，奇詭視覺展露大師風範。

繼2012年「花都魅影」選為金馬閉幕片時蒞臨金馬，名導李歐卡霍相隔13年再度來台。他在當年對熱情的台灣影迷留下深刻印象，如今依約再訪。影展特地選映早期經典「狂戀愛情三部曲」「男孩遇見女孩」（Boy Meets Girl, 1984）、「壞痞子」（Mauvais sang, 1986）、「新橋戀人」（The Lovers on the Bridge, 1991）以饗影迷。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

「愛是一條狗」（Amores perros, 2000）將於金馬放映。圖／金馬執委會提供 林青霞演出電影「愛殺」（1981）年僅27歲。圖／金馬執委會提供

