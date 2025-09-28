「第一題就想哭」 韓女星參加《中文怪物》被聲調搞崩潰：完蛋

快訊

編輯Shh／綜合報導
韓女星尹到怡參加《中文怪物》。圖／擷自Threads／yxxndoi_
法籍YouTuber酷重金打造大型企劃節目《中文怪物》，集結100名外國人PK台灣中文，一上線就掀起話題，目前已更新至第二集，而首集過後就已有半數被淘汰，不少人更是聽到第一題時就崩潰了，而參賽選手之一的韓國女星尹到怡日前分享感受，也坦言在當時看到第一時「就想哭」。

《中文怪物》首集於20日上線，全部參賽者入座，並公開了遊戲第一關－「聲調考驗」，且一次就會淘汰50名。不少選手都表示聲調是學中文最難的一部份，而當第一關的第一題題目出現後，不少人面露驚訝，直呼「太難了」，尹到怡直接「哇」出聲來，坦言自己最爛的部分就是聲調，當下覺得「真的完蛋」。

而她在節目上線隔日於社群上正式公開了參加《中文怪物》的自拍，直言：「第一題就想哭，我的聲調真的亂七八糟啦！」，尹到怡表示韓文沒有聲調，要學中文聲調真的好難，「明明發音一樣，聲調一變意思就完全不一樣，整個要瘋掉哈哈哈」，還自揭曾因聲調錯了而把「芒果乾」說成「芒果幹」，要大家快去看節目中她被聲調折磨的樣子。

許多網友看她談中文聲調很難，紛紛留言認同她，還稱「中文難、台語更難」，認為外國人會說中文已經很厲害了。還有網友讚她很美，表現亮眼，不過也笑說她真的整集影片都因聲調在崩潰。

《中文怪物》第一關卡考聲調，尹到怡當下覺得要完蛋。圖／擷自YouTube／Ku's dream酷的夢-
《中文怪物》第一關卡考聲調，尹到怡當下覺得要完蛋。圖／擷自YouTube／Ku's dream酷的夢-
