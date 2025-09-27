鍾欣凌杜詩梅出錢出力安裝「影后澡間」 助花蓮光復災民「洗去污泥疲憊」

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患致當地民眾家園遭重創，藝人鍾欣凌、杜詩梅出錢出力，協助當地災民可以好好洗澡。

鍾欣凌26日晚間曬出與杜詩梅的對話截圖，圖中小曼（杜詩梅）曬出廠商安裝木浴房的施工畫面，鍾欣凌則向杜詩梅謝謝直言「妳好棒，我想哭」，杜詩梅也回：「好感動」。原來是颱風過境重創花蓮，杜詩梅說「我想讓大家可以洗個澡！」，且說到做到，她和老公付出行動，加上廠商幫忙、議員牽成，以及許多人支持，已在當地進行安裝沐浴房動作，預計27日可以使用。

而杜詩梅也於社群發文，稱沐浴房是「影后澡間」，因為在最初她說出「想讓大家可以洗個澡」後，鍾欣凌二話不說就馬上會匯錢過去，直呼：「我最親愛的胖天使，妳是我強而有肉的後盾！謝謝妳默默的愛～」

杜詩梅表示，「開始是美好的、過程是痛苦的、結果是浪漫的～」，她感謝金援的友人、義氣相挺的廠商，志同道合的消防隊何小姐，還有民宿老闆、DD牧師、出手相助的議員等人，直言「台灣真的好暖」。

她還說，已經有人預約要去好好洗澡，「洗去臭汗污泥、洗去疲憊、洗一個暫時的休憩」，而鍾欣凌文中則透露27日早上會各在太巴塱教會、光復國小兩處安裝共24座沐浴房，並稱廠商大哥仍在努力裝接管線，預計27日可以使用。

