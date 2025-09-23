快訊

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

宋承憲母親病逝！昔動情讚「1句話」惹粉絲動容

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
宋承憲近期演出《金童玉女我的明星》，收視率節節攀升。圖/翻攝自宋承憲IG
宋承憲近期演出《金童玉女我的明星》，收視率節節攀升。圖/翻攝自宋承憲IG

韓國資深男星宋承憲的經紀公司「King Kong by STARSHIP」證實，他的母親文明玉女士於 21 日逝世，享壽 77 歲。突如其來的噩耗讓宋承憲陷入深深的悲痛，所有預定的公開行程已全部取消。

經紀公司表示，目前所有治喪事宜都將以不公開的方式進行，希望大眾能給予宋承憲及家屬溫暖的慰問，並為逝者祈福。由於此一變故，原訂於 25 日舉行的 Genie TV 新劇《金子般我的明星》（금쪽같은 내 스타，暫譯）的完結專訪也因此取消。

深情孝子形象再受關注　曾讚媽媽「比爸爸還美」

宋承憲曾曝光父母年輕時的照片。（翻攝自Instagram）
宋承憲曾曝光父母年輕時的照片。（翻攝自Instagram）

宋承憲過去的孝子形象也再度受到大眾關注。他曾在 2020 年的母親節，透過社群媒體分享了父母年輕時的舊照，並深情寫下：「親愛的爸爸、媽媽！能成為你們的兒子我很幸福。請像現在這樣長長久久地保持健康，我愛你們。」

這張照片在當時引起了熱烈討論，因為宋承憲的父親擁有不輸給他的帥氣外貌。不過，宋承憲曾在綜藝節目《Radio Star》中表示：「以前母親節我曾上傳父母年輕時的照片，爸爸的照片引起很多討論，但在我看來，媽媽才更漂亮。」這番話語讓許多粉絲為之動容。

如今母親辭世的消息傳出，更讓人感到惋惜。尤其是他主演的 ENA 月火劇《金子般我的明星》正值收官前夕，人氣正要攀升之際，他卻陷入悲痛之中。

經紀公司表示，宋承憲已全面取消包括劇終採訪在內的所有行程，全力陪伴家人處理後事。

延伸閱讀

淡出演藝圈5年！愷樂42歲生日曬正面照　自曝「1部位變了」掀熱議

陳喬恩結婚3年曝「不生孩子」理由 自認沒耐心：人生是為自己活

舞蹈老師KIMIKO母親車禍　怒揭肇事者「無照駕駛」：把別人生命當玩笑

女星孫琳替于朦朧發聲惹禍？微博遭刪文、出門被花盆砸傷「收威脅訊息」

相關新聞

宋承憲母親病逝！昔動情讚「1句話」惹粉絲動容

經紀公司表示，宋承憲已全面取消包括劇終採訪在內的所有行程，全力陪伴家人處理後事。

孫藝真綜藝節目放閃玄彬！首度公開兒子萌樣

韓國女星孫藝真近期為新片《徵人啟弒》宣傳，登上鄭在炯 YouTube 節目《妖精在炯》，卻意外成為「放閃現場」。她不僅大讚主持人料理，還甜喊要打包給老公玄彬，並分享兒子的可愛影片，直呼「孩子是人生最正確的決定」。同時，她也透露夫妻相處之道，感性表示玄彬是尊重且體貼的好丈夫，讓她婚後生活自在又幸福。

整理包／李聖傑《One Day直到那一天》演唱會｜票價、優先購、取票攻略一次看

李聖傑「One Day直到那一天」世界巡迴演唱會即將登陸台北小巨蛋，這也是情歌王出道26年來首度在台北小巨蛋舉辦個人演唱會。12月27日的台北站將帶來經典膾炙人口的歌曲，以及李聖傑親自參與製作的舞台演出，為歌迷呈現一場穿越過去、現在與未來的音樂饗宴。

韓戀綜男嘉賓爆性侵「受害者身心受創」 認罪＋和解逃過牢獄

南韓戀愛實境節目《我是Solo》（나는솔로）30多歲男性嘉賓遭控酒後性侵20多歲女性。根據韓媒《中央日報》報導，法院19日宣判，該男被判處1年6個月徒刑、緩刑3年，逃過牢獄之災...

陳喬恩曝曾吵到「提離婚」 被老公Alan反應震撼到...以後不敢了

陳喬恩透過綜藝節目《女兒們的戀愛》結識大馬富二代Alan（曾偉昌），兩人於2022年在台登記結婚，2024年則在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，婚後甜蜜。

海產曝70多歲阿公變性心願「想當你的阿嬤！」 伴侶離世後才面對自己

海產的至親阿公人生大轉折，突然神色凝重吐露隱瞞數十年的祕密，悠悠地說：「我不能當你的阿公，我想當你的阿嬤！」隨後從櫃子拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。