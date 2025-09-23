宋承憲母親病逝！昔動情讚「1句話」惹粉絲動容
韓國資深男星宋承憲的經紀公司「King Kong by STARSHIP」證實，他的母親文明玉女士於 21 日逝世，享壽 77 歲。突如其來的噩耗讓宋承憲陷入深深的悲痛，所有預定的公開行程已全部取消。
經紀公司表示，目前所有治喪事宜都將以不公開的方式進行，希望大眾能給予宋承憲及家屬溫暖的慰問，並為逝者祈福。由於此一變故，原訂於 25 日舉行的 Genie TV 新劇《金子般我的明星》（금쪽같은 내 스타，暫譯）的完結專訪也因此取消。
深情孝子形象再受關注 曾讚媽媽「比爸爸還美」
宋承憲過去的孝子形象也再度受到大眾關注。他曾在 2020 年的母親節，透過社群媒體分享了父母年輕時的舊照，並深情寫下：「親愛的爸爸、媽媽！能成為你們的兒子我很幸福。請像現在這樣長長久久地保持健康，我愛你們。」
這張照片在當時引起了熱烈討論，因為宋承憲的父親擁有不輸給他的帥氣外貌。不過，宋承憲曾在綜藝節目《Radio Star》中表示：「以前母親節我曾上傳父母年輕時的照片，爸爸的照片引起很多討論，但在我看來，媽媽才更漂亮。」這番話語讓許多粉絲為之動容。
如今母親辭世的消息傳出，更讓人感到惋惜。尤其是他主演的 ENA 月火劇《金子般我的明星》正值收官前夕，人氣正要攀升之際，他卻陷入悲痛之中。
經紀公司表示，宋承憲已全面取消包括劇終採訪在內的所有行程，全力陪伴家人處理後事。
