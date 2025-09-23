快訊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
孫藝真首曝光兒子影片。圖／翻攝自요정재형YT
韓國女星孫藝真近來全面回歸演藝圈，日前登上鄭在炯的YouTube綜藝《妖精在炯》，原本是為新片《徵人啟弒》宣傳，卻意外成了「放閃現場」。

節目中，鄭在炯端上烤紅蘿蔔、鮸魚、凱撒沙拉與法式甜點反烤蘋果塔，孫藝真吃得津津有味，尤其對蘋果塔驚艷不已，忍不住笑說：「想打包帶回去給老公！」還甜蜜喊話鏡頭：「親愛的，我幫你帶了喔，但可能會在車上就吃光了。」

此外，孫藝真更向鄭在炯分享兒子的影片，鄭在炯看了驚訝直呼：「跟妳小時候一模一樣！」不過留言區則有網友紛紛猜測：「一定是玄彬縮小版！」

孫藝真更向鄭在炯分享兒子的影片，鄭在炯看了相當驚訝。圖／翻攝自요정재형YT
孫藝真曾分享兒時照片。圖/翻攝自IG
孫藝真坦言兒子有點像自己，笑說：「要是開始炫耀，可以聊一整晚，所以大家才會說炫娃要收錢。」她也感性分享，過去對小孩沒特別憧憬，但真正成為母親後，才體會到「孩子是人生最正確的決定」，對兒子的愛是全心全意、毫無保留。

節目中還談到夫妻相處之道，孫藝真大讚玄彬是尊重另一半的好丈夫從不會要求她「希望妳這樣做」或「希望妳不要這樣做」。這種對另一半的尊重，讓她感到非常自在。

玄彬與孫藝真在2018年因電影《極智對決》首次合作，之後因電視劇《愛的迫降》擦出愛火。兩人於2022年3月步入禮堂，並在同年11月迎來寶貝兒子。雖然一家三口生活低調，但每每分享家庭點滴，總能引起粉絲熱烈討論。

相關新聞

宋承憲母親病逝！昔動情讚「1句話」惹粉絲動容

經紀公司表示，宋承憲已全面取消包括劇終採訪在內的所有行程，全力陪伴家人處理後事。

孫藝真綜藝節目放閃玄彬！首度公開兒子萌樣

韓國女星孫藝真近期為新片《徵人啟弒》宣傳，登上鄭在炯 YouTube 節目《妖精在炯》，卻意外成為「放閃現場」。她不僅大讚主持人料理，還甜喊要打包給老公玄彬，並分享兒子的可愛影片，直呼「孩子是人生最正確的決定」。同時，她也透露夫妻相處之道，感性表示玄彬是尊重且體貼的好丈夫，讓她婚後生活自在又幸福。

整理包／李聖傑《One Day直到那一天》演唱會｜票價、優先購、取票攻略一次看

李聖傑「One Day直到那一天」世界巡迴演唱會即將登陸台北小巨蛋，這也是情歌王出道26年來首度在台北小巨蛋舉辦個人演唱會。12月27日的台北站將帶來經典膾炙人口的歌曲，以及李聖傑親自參與製作的舞台演出，為歌迷呈現一場穿越過去、現在與未來的音樂饗宴。

韓戀綜男嘉賓爆性侵「受害者身心受創」 認罪＋和解逃過牢獄

南韓戀愛實境節目《我是Solo》（나는솔로）30多歲男性嘉賓遭控酒後性侵20多歲女性。根據韓媒《中央日報》報導，法院19日宣判，該男被判處1年6個月徒刑、緩刑3年，逃過牢獄之災...

陳喬恩曝曾吵到「提離婚」 被老公Alan反應震撼到...以後不敢了

陳喬恩透過綜藝節目《女兒們的戀愛》結識大馬富二代Alan（曾偉昌），兩人於2022年在台登記結婚，2024年則在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，婚後甜蜜。

海產曝70多歲阿公變性心願「想當你的阿嬤！」 伴侶離世後才面對自己

海產的至親阿公人生大轉折，突然神色凝重吐露隱瞞數十年的祕密，悠悠地說：「我不能當你的阿公，我想當你的阿嬤！」隨後從櫃子拿...

