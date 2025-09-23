孫藝真綜藝節目放閃玄彬！首度公開兒子萌樣
韓國女星孫藝真近來全面回歸演藝圈，日前登上鄭在炯的YouTube綜藝《妖精在炯》，原本是為新片《徵人啟弒》宣傳，卻意外成了「放閃現場」。
節目中，鄭在炯端上烤紅蘿蔔、鮸魚、凱撒沙拉與法式甜點反烤蘋果塔，孫藝真吃得津津有味，尤其對蘋果塔驚艷不已，忍不住笑說：「想打包帶回去給老公！」還甜蜜喊話鏡頭：「親愛的，我幫你帶了喔，但可能會在車上就吃光了。」
此外，孫藝真更向鄭在炯分享兒子的影片，鄭在炯看了驚訝直呼：「跟妳小時候一模一樣！」不過留言區則有網友紛紛猜測：「一定是玄彬縮小版！」
孫藝真坦言兒子有點像自己，笑說：「要是開始炫耀，可以聊一整晚，所以大家才會說炫娃要收錢。」她也感性分享，過去對小孩沒特別憧憬，但真正成為母親後，才體會到「孩子是人生最正確的決定」，對兒子的愛是全心全意、毫無保留。
節目中還談到夫妻相處之道，孫藝真大讚玄彬是尊重另一半的好丈夫從不會要求她「希望妳這樣做」或「希望妳不要這樣做」。這種對另一半的尊重，讓她感到非常自在。
玄彬與孫藝真在2018年因電影《極智對決》首次合作，之後因電視劇《愛的迫降》擦出愛火。兩人於2022年3月步入禮堂，並在同年11月迎來寶貝兒子。雖然一家三口生活低調，但每每分享家庭點滴，總能引起粉絲熱烈討論。
更多推薦
▪全智賢慘遭中國封殺！IG被小粉紅灌爆 代言損失破10億
▪于朦朧墜樓疑點重重！宋伊人被控始作俑者「殺人犯」強硬反擊
▪趙露思突現身萬人擠爆！癱瘓整棟百貨公司 憂爆衝突緊急喊卡
▪中山美穗驟逝9個月！兒拒繼承遺產「骨灰未下葬」爆巨額奠儀糾紛
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言