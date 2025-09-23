孫藝真綜藝節目放閃玄彬！首度公開兒子萌樣

韓國女星孫藝真近來全面回歸演藝圈，日前登上鄭在炯的YouTube綜藝《妖精在炯》，原本是為新片《徵人啟弒》宣傳，卻意外成了「放閃現場」。

節目中，鄭在炯端上烤紅蘿蔔、鮸魚、凱撒沙拉與法式甜點反烤蘋果塔，孫藝真吃得津津有味，尤其對蘋果塔驚艷不已，忍不住笑說：「想打包帶回去給老公！」還甜蜜喊話鏡頭：「親愛的，我幫你帶了喔，但可能會在車上就吃光了。」

此外，孫藝真更向鄭在炯分享兒子的影片，鄭在炯看了驚訝直呼：「跟妳小時候一模一樣！」不過留言區則有網友紛紛猜測：「一定是玄彬縮小版！」

孫藝真更向鄭在炯分享兒子的影片，鄭在炯看了相當驚訝。圖／翻攝自요정재형YT

孫藝真曾分享兒時照片。圖/翻攝自IG

孫藝真坦言兒子有點像自己，笑說：「要是開始炫耀，可以聊一整晚，所以大家才會說炫娃要收錢。」她也感性分享，過去對小孩沒特別憧憬，但真正成為母親後，才體會到「孩子是人生最正確的決定」，對兒子的愛是全心全意、毫無保留。

節目中還談到夫妻相處之道，孫藝真大讚玄彬是尊重另一半的好丈夫從不會要求她「希望妳這樣做」或「希望妳不要這樣做」。這種對另一半的尊重，讓她感到非常自在。

玄彬與孫藝真在2018年因電影《極智對決》首次合作，之後因電視劇《愛的迫降》擦出愛火。兩人於2022年3月步入禮堂，並在同年11月迎來寶貝兒子。雖然一家三口生活低調，但每每分享家庭點滴，總能引起粉絲熱烈討論。

