韓戀綜男嘉賓爆性侵「受害者身心受創」 認罪＋和解逃過牢獄

南韓戀愛實境節目《我是Solo》（나는솔로）30多歲男性嘉賓遭控酒後性侵20多歲女性。根據韓媒《中央日報》報導，法院19日宣判，該男被判處1年6個月徒刑、緩刑3年，雖逃過牢獄之災，卻必須接受40小時性暴力治療課程，並在5年內禁止進入兒童、青少年及身障相關機構任職。

凌晨停車場犯案

判決書指出，案件發生在今年6月21日凌晨3點半，地點位於首爾麻浦區西橋洞一處停車場。當時受害女子醉到無法抵抗，儘管試圖推拒，仍被該男星強行性侵，導致身心受創。法官痛批：「受害人身心受到重大傷害，甚至在掙扎中受傷。」

認罪＋和解逃過牢獄

不過，法院考量該男星犯後認罪悔過，並與被害人達成和解，受害人也不願繼續追訴，加上他屬初犯，已被羈押3個月，最終給予緩刑處分。

該男因出演《我是Solo》及衍生節目《我是solo，在那之後愛情繼續》曝光度大增，到如今卻因爆出性侵，瞬間從戀愛真人秀嘉賓變成社會新聞主角，讓人錯愕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦