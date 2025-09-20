聽新聞
0:00 / 0:00
陳喬恩曝曾吵到「提離婚」 被老公Alan反應震撼到...以後不敢了
陳喬恩透過綜藝節目《女兒們的戀愛》結識大馬富二代Alan（曾偉昌），兩人於2022年在台登記結婚，2024年則在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，婚後甜蜜。不過近期陳喬恩在綜藝節目《天聲一對》，中分享夫妻相處，坦承其實也有曾吵到「提離婚」的經歷。
陳喬恩說起這段「提離婚」往事，表示曾在爭吵時情緒激動時脫口而出「離婚」，當時Alan聽到後瞬間安靜，以認真嚴肅的語氣回應她若說一句這樣的話，就真的會離了，並說：「因為我是真的很傷心」，當場落淚。而看到Alan的反應，陳喬恩也懵了，感到慌張又後悔。
陳喬恩回憶當時，Alan還跟她說婚姻是一輩子的承諾，「離婚」不該作為發洩情緒的籌碼，更不能隨便說出口。陳喬恩坦言她真的被Alan的反應震撼到，不再輕易提離婚。
更多推薦
▪戀綜嘉賓爆性侵「受害者身心受創」 2要素沒坐牢
▪妻遭詐騙「帳戶被清空」 李興文怒：這是國安問題
▪被質疑涉于朦朧事件「人在現場」？男星發律師聲明
▪專訪／當慣男主角跑龍套沒意思 姜厚任無意復出
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言