陳喬恩曝曾吵到「提離婚」 被老公Alan反應震撼到...以後不敢了

陳喬恩透過綜藝節目《女兒們的戀愛》結識大馬富二代Alan（曾偉昌），兩人於2022年在台登記結婚，2024年則在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，婚後甜蜜。不過近期陳喬恩在綜藝節目《天聲一對》，中分享夫妻相處，坦承其實也有曾吵到「提離婚」的經歷。

陳喬恩說起這段「提離婚」往事，表示曾在爭吵時情緒激動時脫口而出「離婚」，當時Alan聽到後瞬間安靜，以認真嚴肅的語氣回應她若說一句這樣的話，就真的會離了，並說：「因為我是真的很傷心」，當場落淚。而看到Alan的反應，陳喬恩也懵了，感到慌張又後悔。

陳喬恩回憶當時，Alan還跟她說婚姻是一輩子的承諾，「離婚」不該作為發洩情緒的籌碼，更不能隨便說出口。陳喬恩坦言她真的被Alan的反應震撼到，不再輕易提離婚。

