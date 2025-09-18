海產曝70多歲阿公變性心願「想當你的阿嬤！」 伴侶離世後才面對自己

海產的至親阿公人生大轉折，突然神色凝重吐露隱瞞數十年的祕密，悠悠地說：「我不能當你的阿公，我想當你的阿嬤！」隨後從櫃子拿出一本「蘭花日記」，對著海產傾吐塵封多年的變性心願。

海產上TVBS「11點熱吵店」聊到今年面臨人生大變革，他從小跟著阿公、阿嬤生活，阿嬤離世後，爺孫倆相互陪伴，感情更好。有次海產回到老家，70多歲的阿公神色鄭重約他談心，語重心長對海產說：「我可能無法再當你的阿公了！」海產當場落淚，以為阿公生病要交代後事，邊流淚邊抱著阿公安慰：「不要亂說，你一定會長命！」 阿公摸著海產的頭，悠悠地說：「我不能當你的阿公，我想當你的阿嬤！」隨後從櫃子拿出一本「蘭花日記」，對著海產傾吐塵封多年的變性心願。

海產阿公訴說自己早期受到傳統壓力，不得已相親娶了阿嬤，阿嬤過世後，才真正面對自己。海產雖震驚，但十分支持阿公的想法，之後改以「蘭花阿嬤」稱呼，海產每個月還給1萬元孝親費，讓蘭花阿嬤治裝，完成自己的心願。由於故事太離奇，其他來賓大表懷疑，拱海產帶「蘭花阿嬤」上節目，趙正平甚至撂話，只要「蘭花阿嬤」願意現身，自掏腰包送出5萬元通告費，詹惟中也加碼2萬元，海產一本正經允諾，表示要回家請示「蘭花阿嬤」的意願。

