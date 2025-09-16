優客李林李驥驚曝「台中搭公車像玄學」 掀網共鳴

快訊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
圖／翻攝自李驥臉書
圖／翻攝自李驥臉書

前男團「優客李林」成員李驥近年為了推廣自學教育而移居台中，他在社群平台發文分享在台中的生活，並以「總有驚喜的台中公車」為題，寫下他對台中公車的觀察，引發網友熱議。

李驥表示，自己其實很喜歡搭公車，認為那是一種「咖啡廳角落」的概念，可以在車窗邊擁有自己的小宇宙，觀察車內外的風景。不過，他提到在台北生活大半輩子，搬到台中後，除了不太下雨的天氣外，「搭公車」是他正在適應的挑戰。他指出台中的公車不像台北那麼密集，所以需要更頻繁地使用查詢APP，但他認為公車的到站時間仍是「玄學」，時常會遇到提前到站或提早離站的情況。

為了克服這些不確定性，李驥學會了提前10分鐘到站牌等車。他將這段等待的時間視為一種「修行」，並利用這段時間寫下許多文章，而他的發文打卡地點也總是在同一個站牌。他將台中公車的「不確定性」形容為「總有驚喜」，並表示自己也在這些驚喜中，慢慢學會了等待與觀察。

這篇發文引發大批網友熱烈討論，許多人感同身受地留言：「台中市的公車到站時間，真的要賭人品！」、「公車有時候會跳班」、「等公車就像樂透」。不少網友分享自身經驗，有人曾遇到App顯示的車子「莫名消失」，也有人建議搭配騎乘YouBike或自備交通工具。這些留言都顯示出許多台中市民對於公車到站時間的不確定性，有著共同的「驚喜」體驗。

李驥臉書全文如下：

《總有驚喜的台中公車》

在台北生活了大半輩子，近五年才因為自學教育的推動搬到台中。除了台中不太下雨這件事挑戰了我這個北部人的雨具習慣之外，搭公車也是另一個還在適應的挑戰。

我其實喜歡搭公車。那是一種「咖啡廳角落」的概念：你可以在車窗邊圍籬起自己的小宇宙，恣意觀察車內外的風景，甚至冒著過站的風險寫一篇貼文（像現在這樣）。

只是這一切的前提是——你得先搭得上公車。

在台中，我使用查公車的 app 比在台北頻繁得多。因為車班不像台北那麼密集，查車成了日常儀式。但即使查了，公車的到站時間仍然是個玄學：路況、人流、甚至司機的心情，都可能讓預測成為參考值。

有時你以為還要等五分鐘，結果一抬頭，公車已經悄悄逼近；有時你準時抵達站牌，卻只能目送它的背影遠去。

所以我學會了提前十分鐘到站牌等候，像是對這座城市的一種敬意，也是一種修行。幸好我可以用等待的時間寫點東西——你有發現我早晨貼文的打卡地點總是同一個站牌嗎？

台中的公車，總有驚喜。而我，也在這些驚喜裡，慢慢學會了等待與觀察。

前男團「優客李林」成員李驥，因推廣自學教育而移居台中。他近日發文分享搭公車的獨特體驗，形容其為「總有驚喜的玄學」，意外引發廣大在地網友共鳴，紛紛留言點頭稱讚：「真的要賭人品！」

