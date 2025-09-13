快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

金鍾國婚禮超保密宛如「007作戰」！闢謠「妻子身分傳聞」僅一項是真的

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
金鍾國婚禮超保密，11日透過個人YouTube頻道向大眾致謝並致歉。圖／擷自YouTube／김종국 GYM JONG KOOK
金鍾國婚禮超保密，11日透過個人YouTube頻道向大眾致謝並致歉。圖／擷自YouTube／김종국 GYM JONG KOOK

被認為是南韓「黃金單身漢」的金鍾國上月18日無預警宣布閃婚，讓人驚喜。他於近日舉辦婚禮，不過他對婚禮內容保密到家，僅邀請家人與至親，不到百名賓客出席，連部分來賓也是在前一天才收到場地通知，現場完全沒有流出任何照片或影片，被形容如「007作戰」般嚴密，引發外界熱議。

金鍾國11日透過個人YouTube頻道向大眾致謝並致歉，坦言：「因為各種理由，婚禮只能低調舉行，無法向大家分享更多，真的很抱歉，也感謝大家理解。」他強調，此舉也是遵從妻子的心意。

此外，除了婚禮「超神祕」外，新娘身分也引外界猜測，傳出新娘小金鍾國20歲、是健身業者，或是傳是LA出身的化妝品公司代表等。對此，金鐘國近也在KBS《屋塔房的問題兒童們2》節目中澄清：「到現在傳出的消息裡，除了性別，沒有一個是真的。不是20歲年下，也不是健身業者。」他也否認隱婚原因與「年齡差過大」有關，直言婚前交往時間並不長。

對於金鍾國報保密到家的婚事，有部分網友認為「隱藏過度」、「有些矯枉過正」，但普遍多恭喜祝福，認為這是金鍾國夫妻的私事，理應給予尊重。反倒是他已婚身分仍繼續參與以「單身藝人生活」為主題的綜藝《我家的熊孩子》引起爭議。

