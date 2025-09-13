楊丞琳動大手術停工　好姐妹張棋惠：我們都有陪她

張棋惠以女團「4 in Love」出道，和楊丞琳、黃小柔同團，由於楊丞琳日前爆出動大手術停工，張棋惠平時大剌剌，此刻也立刻機警起來：「有，我們都有陪她。」至於是否回台灣開刀等細節，就以「不能透露太多」帶過，只說楊丞琳恢復得很好。

張棋惠12日出席美國頂級訂製禮服品牌 Jasmine Galleria 服裝秀，身穿淺紫色裙褲裝，身為楊丞琳的好姐妹，面對各種問題，很節制又小心的回說：「就依照丞琳那邊公布的狀況。」上次見到她是上個禮拜。至於能不能下床，她脫口說：「我剖腹也要下床啊。」

Lulu和陳漢典爆喜訊，張棋惠說：「沒有想到他們真的就在一起，真的很會藏，但很登對。」平時錄「綜藝大熱門」時都沒發現，屆時婚禮會包一個吉祥的數字。

黃小柔(左起)、楊丞琳和張棋惠曾同上節目。圖／衛視中文台提供

商品推薦