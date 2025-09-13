認了逼兒讀書滿足虛榮心！崔佩儀放手「他竟變身學霸」

崔佩儀日前上「聚焦2.0」分享母親生前病史，她回憶過去媽媽因爬樓梯喘不上氣到院檢查，結果查出有心臟阻塞的風險，因此裝設心臟支架，並開始服用抗凝血藥。有次媽媽半夜如廁，在馬桶上睡著2小時，醒來起身時雙腿無力跌倒，頭部撞擊牆壁。原以為無大礙，不料卻開始流口水、說話不清楚，緊急送醫後竟被診斷是腦溢血。

當時醫生考量到崔媽媽年紀大，加上服用抗凝血藥物不建議動手術，讓崔佩儀當場崩潰求醫生：「一定要救媽媽！」經過醫療團隊全力救治，術後經過半年的恢復，才將崔媽媽的頭骨蓋回。

提到學霸兒子貝克宇，崔佩儀充滿驕傲，她過去是不折不扣的虎媽，曾因課業問題和貝克宇大吵一架，當時貝克宇問她：「是不是為了虛榮心才逼我考名校？」她老實承認，坦言確實把期望投射到孩子身上，直到貝克宇表示希望能做自己，她才選擇放手，轉而給予關心與支持。

沒想到貝克宇靠自己苦讀，不僅拿到獎學金，還跳級2年就念完大學，今年更錄取波士頓柏克利音樂學院研究所，夫妻倆也特地到美國協助搬家，如今皆以兒子為傲。相關內容周六晚間8點於年代新聞50頻道播出。

