快訊

有靠山？普亭警告西方「別想派兵到烏國」 BBC揭態度強硬3原因

江祖平自揭遭副總兒性侵！三立4度發聲明 請出律師賴芳玉「秉公處理」

江宏恩現身東園少棒奪冠慶功宴同框蔣萬安！昔受鐵血訓練「曾被打耳光」

聯合報／ 記者趙大智／即時報導
江宏恩（左起）、台北市長蔣萬安和夏語心一同參與東園少棒奪冠的慶功宴。圖／美福、台北市政府提供
江宏恩（左起）、台北市長蔣萬安和夏語心一同參與東園少棒奪冠的慶功宴。圖／美福、台北市政府提供

東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒錦標賽中奪下冠軍，睽違29年，為台灣棒球再寫輝煌歷史，台北市長蔣萬安兌現「吃和牛大餐」的承諾，在內湖的美福二樓Fresh&Aged牛排館舉辦慶功宴，由江宏恩、夏語心擔任主持人。江宏恩曾打過士林國小少棒隊，味全龍總教練葉君璋就是小他2屆的學弟，江宏恩提到過去打球是鐵血教育，與現在幽默的帶球風格大相逕庭，讓他印象深刻。

江宏恩提到冠軍賽上教練駱政宇喊了暫停，走上投手丘對小球員說：「帥都你們在帥，我都沒有帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已。」金句「帥一下」讓他一夕爆紅，令許多台灣人對現在球隊有了不同的記憶點。

江宏恩回憶過往練球是被打罵、體罰訓練出來，以前還曾被打耳光、拿球棒握把敲手指關節，他苦笑說：「不能打手心，因為還要握球棒。」但那段時光讓他懷念至今，他指出當時不聽爸媽的話，「但學校教練、學長的話一定是聖旨。」他說球隊的學長、學弟制度很嚴謹，但這樣的「嚴格」並不是學長凌虐學弟，而是學長會把球技、待人處事觀念毫無保留教授學弟。

慶功宴上，江宏恩與東園少棒總教練賴敏男相談甚歡，後來發現2人是少棒差一屆的學長、學弟；另外江宏恩還和王牌投手林晉擇互比手掌大小，他很意外身高173公分的林晉擇手掌竟比他大了快一個指節，認為：「未來只要不受傷，成就一定很不得了！」

而夏語心從去年世界棒球12強賽開始跟著男友看球，她直呼：「以前對棒球沒什麼太大感覺，但從看了陳傑憲在12強的比賽，我覺得超熱血！」今年她還到樂天桃園棒球場看中職比賽，被滿場球迷的向心力深深感動。

她與教練駱政宇在慶功宴上互動有趣。教練駱政宇表示大家都說他們是「冠軍球隊」，但其實一直都沒有很深刻的感覺到，直到吃了第一口牛排才知道這就是「冠軍的滋味」；而她問教練冠軍賽的投球策略，教練則回：「這就是矛與盾的對決，最後我們盾贏了！」哲學式的幽默回應，讓夏語心大呼意外。

此外，夏語心近日殺青三立八點檔「願望」，她認為台語為她加分許多，還因此接了外景節目。至於先前全民大劇團團長謝念祖放話要邀約她演出，她坦言謝念祖確實有聯繫她說「非常歡迎妳可以來玩玩看」，她也認為舞台劇能直面觀眾，是相當不一樣的演出方式，躍躍欲試。

編輯推薦

江宏恩（左起）、夏語心在機智問答環節，被小選手蔡瑀格答案逗樂。圖／美福、台北市政府提供
江宏恩（左起）、夏語心在機智問答環節，被小選手蔡瑀格答案逗樂。圖／美福、台北市政府提供
江宏恩（左）、夏語心（右）與東園國小少棒隊合照留念。圖／美福、台北市政府提供
江宏恩（左）、夏語心（右）與東園國小少棒隊合照留念。圖／美福、台北市政府提供
江宏恩（右）在慶功宴上和東園少棒總教練賴敏男相談甚歡。圖／美福、台北市政府提供
江宏恩（右）在慶功宴上和東園少棒總教練賴敏男相談甚歡。圖／美福、台北市政府提供

相關新聞

江宏恩現身東園少棒奪冠慶功宴同框蔣萬安！昔受鐵血訓練「曾被打耳光」

東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒錦標賽中奪下冠軍，睽違29年，為台灣棒球再寫輝煌歷史，台北市長蔣萬安兌現「吃和牛大餐」的...

遭控「爽領」鉅額收入 《零日攻擊》導演羅景壬10點聲明正式提告

《零日攻擊》導演羅景壬上月18日遭國民黨立委遭指領勞動部補助新台幣2872萬元，羅景壬反擊稱「完全不符事實」，要求道歉不然提告，遭回「要告就告」，昨（5）日晚間，羅景壬曬出「自訴狀」，表示等了10天一無所獲，於5日遞狀，正式提告。

整理包／江祖平控三立高層兒性侵 雙方說法、觀點分析一次看

江祖平怒控遭前男友、三立高層之子龔益霆性侵，且還以不堪入目字眼騷擾工作人員和學妹。三立電視台、資深副總龔美富回應「配合調查」，龔益霆本人則突爆料與江祖平交往過，希望江祖平收手，否則不排除依法尋求法律的保障。目前警方已介入偵查。

懶人包／江祖平爆三立副總兒涉性侵！事件時間軸一次看懂

八點檔女星江祖平踢爆電視台性侵偷拍案，從匿名爆料到公開正面照、姓名，甚至更多受害者出面指證，事件延燒三週，三立副總之子龔益霆成焦點。「噓！星聞」特別整理出此次事件的時間軸！

台鐵便當走味？李明川改吃高鐵便當 大讚「雙主菜120元超划算」

李明川透露過去習慣搭高鐵吃台鐵便當，但隨著口味改變，他興趣缺缺。近期因趕高鐵，他首次仔細品嘗高鐵便當，發現菜色豐富、口感佳，配菜各自呈現風味，120元雙主餐組合讓他覺得划算。

相戀15年！徐靜蕾黃立行「不婚不生」仍甜蜜　超市互動閃瞎網友

徐靜蕾與黃立行愛情長跑15年，日前被拍到在美國超市交頭接耳，互動自然甜蜜。兩人雖選擇不婚不生，仍用最簡單的生活方式，維繫穩定感情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。