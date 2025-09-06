遭控「爽領」鉅額收入 《零日攻擊》導演羅景壬10點聲明正式提告

《零日攻擊》導演羅景壬上月18日遭國民黨立委遭指領勞動部補助新台幣2872萬元，羅景壬反擊稱「完全不符事實」，要求道歉不然提告，遭回「要告就告」，昨（5）日晚間，羅景壬曬出「自訴狀」，表示等了10天一無所獲，於5日遞狀，正式提告。

羅景壬於臉書表示，國民黨8月18日開記者會（指控他領取勞動部就業安定基金2872萬元補助不符合就業安定基金的使用目的），他於當日即回應，同月26日委任律師發聲明要求道歉，等至今已過10天，沒等來查證或道歉，於是正式提告。

羅景壬再次表示指控不實，表示自己只對製作公司負責，領製作公司導演費，「所以我不可能『爽領』他們口中的鉅額收入。」列出十點回應並表達他對於國民黨指控他的推測與心境。

最後他表示感謝親友同業加油打氣，甚至社區管理看到他太太時還告訴他太太「我覺得你們應該是無辜的」，也稱孩子還會舉自身誤解例子開導他，坦言「父親人生，首次獲得女兒的心靈指引，可謂五味雜陳，縱然有心酸，更多是驕傲。」

羅景壬十點聲明內容：

一，

國民黨對我的指控，完全不是事實。審計部對此早有調查，審計報告也早已在網路公開，簡單明瞭：以相關金額得標的，是三家大型媒體公司，不是我。

其中一家媒體公司，把年度文宣媒體通路採購案𥚃，其中一個項目「勞動節廣告製作」委託給製作公司，而製作公司找上我，擔任廣告導演。

位在最下游，我只對製作公司負責，我只領取製作公司付給我的導演費。

甚至低於一般商業廣告。

所以我不可能「爽領」他們口中的鉅額收入。

二，

國民黨多次召開記者會，聲稱自己根據這份報告，卻隱匿報告中的三家得標公司，忽略中間的製作公司，把明顯包含其他業務的龐大金額，放在我一個人頭上；又舉出根本不隸屬於我的工作項目，指稱我「不履約」，若非惡意，動機令人費解。

三，

我支持在野黨監督政府。如果國民黨質疑勞動部、質疑審計部，我認為合情合理。進一步說，即使國民黨質疑得標廠商，只要充分舉證，也可以；質疑製作公司，只要充分舉證，也可以。質疑最下游的我？好吧，其實只要舉證，也可以。

但國民黨沒有任何舉證。召開記者會時，他們指名道姓，言之鑿鑿，直指我爽領兩千八百七十二萬，甚至指控我不履約，徹底傷害我的名譽。

我感覺到，這樣的在野黨並非監督政府，而是在整肅人民。

四，

八月十八日起，新聞報導鋪天蓋地而來。看到相關報導的台灣人民，只要不了解實情，一定會質疑我的人格。

畢竟沒有人能想像，國民黨會這樣說謊，或者說，一般人很難相信，國民黨敢在光天化日下，說一個這麼大的謊。強大的媒體效應下，我百口莫辯，完全不符比例原則；八月廿二日甚至有報導標題稱我「已列被告」，我遭受強烈的人格謀殺。

五，

我無法證明、但合理推論：「國民黨光天化日說這麼大的謊」，很可能是為了整肅創作者、文化工作者，順便修理《零日攻擊》，企圖製造寒蟬效應。

我最不願看見的事，已逐漸發生：不知情的台灣人民，開始對文化工作者保持觀望，甚至失望；即使文化人勇於繼續發聲，他們的公信力也陸續重挫。

六，

事實上，所有文化工作者的創作，都是柔性的、人道主義的、藝術性、商業性或娛樂性的作品，這些作品旨在拋出議題，實現社會對話。無論你喜歡／厭惡一個作品的品味／價值觀，它都在提供自由討論的言論場域，藉以引發對話；而有對話的社會，才有堅靭的聯繫。

但國民黨的作為，是在削弱對話、關閉對話。我不能確定這是不是它的動機，但這是明顯的結果。

七，

坦白說，國民黨選擇攻擊我，可能有點失策，因為近卅年來，我一直是自由導演，我不曾開設或投資任何公司，我沒有設立工作室，我也完全沒有自己的工作團隊。我曾經和超過三十家製作公司合作，我可以和國內外各種團隊合作愉快。我沒有必要「組成團隊」。

因此，國民黨攻擊「羅景壬」、「羅景壬團隊」「貪婪領取『補助』」，不只不是事實，也無法是事實。

八，

然而我卻因此擔憂，這次攻擊，會不會是國民黨的「練習」？

雖然我從來沒有團隊、從來沒有參與標案、沒申請過任何補助、沒拿兩千八百萬，但不可否認的是，其他許多導演確實擁有公司團隊，並憑藉他們過人的努力與才華，參與各種標案，爭取各種補助。如果未來，國民黨繼續將矛頭指向其他導演，即使他們沒有犯下任何過錯，在更不友善的環境下，他們將更難為自己辯護。

九，

為此，我有責任提出自訴，讓台灣人民目睹，巨大的國民黨，在光天化日下說謊。

我們必須指認：為了打擊文化人，國民黨可以如何不擇手段。人民有權利知道事實，重建社會信任，保護更多文化人免於遭受攻擊。

十，

我國言論免責權寬闊，台灣人民擁有充足的言論自由。政治性言論又更加寬鬆，舉凡監督政府，只要民意代表沒有「真實惡意」，哪怕自稱「理解錯誤」，都有可能獲得免責。

這是台灣先輩努力耕耘的自由土壤，言論自由是我們共享的甜美果實。

正因如此，如何把毫無事實根據、違反常理、可輕易查證卻毫不作為的惡意造謠，從言論自由中過濾出來，依法究辦，成為重要的使命。

無中生有的言論，絕不是甜美的果實，它不只毒害個別的採食者，更長遠污染整片自由土壤，使前人耕耘前功盡棄，社會信任盡失。

民意代表的言論具有巨大影響力，他們握有更大的權力，自應負起更高標準的查證義務，不能把自己的無知與惡意，掩藏在言論自由的保護傘下。

守護我們的自由淨土，我正式請求司法救濟。