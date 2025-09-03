快訊

早晨第1杯喝什麼來開啟一天最好？專家解釋咖啡和茶的各自利弊

習近平主持九三閱兵 川普真實社群發文：你們在密謀對付美國

比跑馬拉松還累！中共九三閱兵「來賓3點起床」 網驚：像訓練營

台鐵便當走味？李明川改吃高鐵便當 大讚「雙主菜120元超划算」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李明川大讚高鐵便當，表示雙主菜只要120元，讓他忍不住直呼：「超划算！」。圖/翻攝自李明川臉書
李明川大讚高鐵便當，表示雙主菜只要120元，讓他忍不住直呼：「超划算！」。圖/翻攝自李明川臉書

知名造型師李明川近日在臉書分享搭乘高鐵的用餐經驗，意外被高鐵便當驚艷，甚至幽默表示：「抱歉～台鐵便當，我變心了！」

李明川過去習慣搭高鐵時購買台鐵便當，除了果腹，更有一種「儀式感」。不過，他坦言，隨著台鐵便當口味改變，「有如走味的咖啡」，讓他興趣缺缺，除非很餓或久未搭乘高鐵，否則已經不太會選擇台鐵便當。

然而，日前因行程緊湊，他在趕高鐵時無法事先用餐，只好臨時購買高鐵便當充飢。李明川指出，自己過去對高鐵便當印象不佳，「又貴又冷又難吃」，每次嘗試都令他失望。但這次一打開便當，他驚訝地發現菜色精緻又美味，不僅雙主餐份量足，整體口感也讓人滿意。

李明川大讚高鐵便當，表示雙主菜只要120元，讓他忍不住直呼：「超划算！」。圖/翻攝自李明川臉書
李明川大讚高鐵便當，表示雙主菜只要120元，讓他忍不住直呼：「超划算！」。圖/翻攝自李明川臉書

便當內容包括左邊的嘉義雞肉飯，雞絲口感恰到好處不柴；右邊的櫻花蝦金瓜米粉，櫻花蝦與南瓜搭配出乎意料卻不突兀。配菜如油豆腐、毛豆、彩椒、木耳等各自呈現風味，菜色不會混在一起，呈現色香味俱全的效果。李明川直呼：「本來只是充飢，沒想到卻有一點享用美食的幸福感。」

對於便當價格，他認為120元的高鐵便當算是雙主餐組合，CP值相當不錯。他也笑說，自己會再多吃幾次高鐵便當，才決定是否正式「分手」台鐵便當，同時提醒大家，食物喜好主觀，每個人的感受可能不同。

發文一出，也引來不少網友留言表示：「台鐵便當有一種台味，高鐵便當有一種高級味」、「高鐵便當比台鐵好吃，食材組合上也比較豐富、低GI」、「真的，高鐵便當是色香味俱全」、「台鐵的品質不穩定，絕大部分要靠運氣」、「120真的很划算，色香味俱全」。

編輯推薦

延伸閱讀

45歲吳克群現身中國街頭賣水果！粉絲驚呼「沒通告了？」

宋仲基當爸後「蓬頭垢面」 忙到連洗頭時間都沒有

EXO燦烈私藏大公開！網驚：舒華主持節目超威

男星當房仲3個月！自爆遭潑冷水 苦嘆成「房仲地獄倒霉鬼」

相關新聞

台鐵便當走味？李明川改吃高鐵便當 大讚「雙主菜120元超划算」

李明川透露過去習慣搭高鐵吃台鐵便當，但隨著口味改變，他興趣缺缺。近期因趕高鐵，他首次仔細品嘗高鐵便當，發現菜色豐富、口感佳，配菜各自呈現風味，120元雙主餐組合讓他覺得划算。

相戀15年！徐靜蕾黃立行「不婚不生」仍甜蜜　超市互動閃瞎網友

徐靜蕾與黃立行愛情長跑15年，日前被拍到在美國超市交頭接耳，互動自然甜蜜。兩人雖選擇不婚不生，仍用最簡單的生活方式，維繫穩定感情。

整理包／9月追星好幸福！韓星來台開唱名單大公開

九月台灣舞台熱力全開！本篇懶人包整理了九月所有韓國明星在台演唱會的資訊，包括演出日期、場地、票價及購票方式，讓粉絲一次掌握最新消息，不錯過心目中的偶像現場魅力。

57歲「歌王」遭爆出軌「未履行百萬約定」？發文者道歉：一時貪玩惹禍

大陸歌手韓磊被爆出軌，小三還控訴韓磊「讓我懷孕還拿走電話不還」，女子控訴內容於網上傳開並引起網友熱議，韓磊方面回應「已報警」，並於28日晚間正式發聲澄清喊告，隨後發文者認錯道歉。

「奇異博士」婚姻亮警報！美好婚姻慘變「沒好婚姻」

電影「沒好婚姻」敘述一對看似愛情事業兩得意、人人稱羨的典範夫妻，正當一切看似「美好婚姻」的伴侶關係，命運卻來一個大反轉，...

孫安佐舊愛掀家醜！狄鶯氣炸喊告 七夕情人節再發聲

近日，自稱是孫安佐現任女友的J女連續爆料，引起軒然大波，家醜被揭得淋漓盡致。狄鶯氣到大罵「要告加重誹謗」！而今天適逢七夕情人節，狄鶯一早也在臉書發聲，搬出巴菲特來反擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。