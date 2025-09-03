台鐵便當走味？李明川改吃高鐵便當 大讚「雙主菜120元超划算」
知名造型師李明川近日在臉書分享搭乘高鐵的用餐經驗，意外被高鐵便當驚艷，甚至幽默表示：「抱歉～台鐵便當，我變心了！」
李明川過去習慣搭高鐵時購買台鐵便當，除了果腹，更有一種「儀式感」。不過，他坦言，隨著台鐵便當口味改變，「有如走味的咖啡」，讓他興趣缺缺，除非很餓或久未搭乘高鐵，否則已經不太會選擇台鐵便當。
然而，日前因行程緊湊，他在趕高鐵時無法事先用餐，只好臨時購買高鐵便當充飢。李明川指出，自己過去對高鐵便當印象不佳，「又貴又冷又難吃」，每次嘗試都令他失望。但這次一打開便當，他驚訝地發現菜色精緻又美味，不僅雙主餐份量足，整體口感也讓人滿意。
便當內容包括左邊的嘉義雞肉飯，雞絲口感恰到好處不柴；右邊的櫻花蝦金瓜米粉，櫻花蝦與南瓜搭配出乎意料卻不突兀。配菜如油豆腐、毛豆、彩椒、木耳等各自呈現風味，菜色不會混在一起，呈現色香味俱全的效果。李明川直呼：「本來只是充飢，沒想到卻有一點享用美食的幸福感。」
對於便當價格，他認為120元的高鐵便當算是雙主餐組合，CP值相當不錯。他也笑說，自己會再多吃幾次高鐵便當，才決定是否正式「分手」台鐵便當，同時提醒大家，食物喜好主觀，每個人的感受可能不同。
發文一出，也引來不少網友留言表示：「台鐵便當有一種台味，高鐵便當有一種高級味」、「高鐵便當比台鐵好吃，食材組合上也比較豐富、低GI」、「真的，高鐵便當是色香味俱全」、「台鐵的品質不穩定，絕大部分要靠運氣」、「120真的很划算，色香味俱全」。
