相戀15年！徐靜蕾黃立行「不婚不生」仍甜蜜 超市互動閃瞎網友
50歲金曲歌王黃立行，淡出演藝圈多年，近年鮮少公開露面。近日卻有網友在美國加州超市巧遇他與女星徐靜蕾，兩人一同挑選商品時自然互動，被拍下後迅速在網路上掀起討論。
有網友近日在小紅書曝光一段影片，影片中黃立行身穿灰色上衣、藍色球褲，戴著鴨舌帽，頂著招牌光頭造型，外型依舊有型；徐靜蕾則打扮隨性，與他一前一後推著購物車逛超市。當走到麵包、起司區時，黃立行貼身靠近耳語，兩人交頭接耳的模樣宛如老夫老妻，甜蜜氛圍溢於言表。網友紛紛留言：「太久沒看到他們」、「感情真的很穩定」、「這就是愛情長跑的模樣」。
徐靜蕾與黃立行2010年因合作電影《杜拉拉升職記》擦出火花，隨後展開戀情。雖然外界不時傳出祕婚、懷孕消息，但雙方始終否認。徐靜蕾多次強調「婚姻不是愛情的必需品」，並透露與黃立行早已達成「不婚不生」共識；黃立行則支持她的想法，笑說「不結婚就能永遠談戀愛」。為了避免將來後悔，徐靜蕾更在39歲時於美國凍卵，為自己保留選擇的可能。
2016年，徐靜蕾移居美國，兩人生活低調，不時被傳分手，但去年2月她曾在社群曬出黃立行的背影照，親暱寫下「我的助理」，如今又被捕捉到同框畫面，再次粉碎分手傳聞。
