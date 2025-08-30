57歲「歌王」遭爆出軌「未履行百萬約定」？發文者道歉：一時貪玩惹禍

大陸歌手韓磊被爆出軌，小三還控訴韓磊「讓我懷孕還拿走電話不還」，女子控訴內容於網上傳開並引起網友熱議，韓磊方面回應「已報警」，並於28日晚間正式發聲澄清喊告，隨後發文者認錯道歉。

27日大陸社群平台傳出一名網友發文，表示韓磊與她發生婚外情，承諾若懷孕會給她100萬人民幣（約台幣426萬元），但未履行承諾，還稱韓磊憂隱私外洩所以拿走她的手機，隨後便搞消失。女子還曝光了疑似影片、承諾轉帳的語音等相關內容，但目前內容已因「侵權」遭平台下架。而據《楊子晚報》報導，韓磊方面28日先是回應「已報警」，晚間「韓磊工作室」則轉發了委託律師事務所啟動相關法律程序的文章，同時喊話發文者刪除內容。

大陸設社群平台27日流傳網友爆料韓磊婚外情內容。圖／擷自微博

韓磊工作室28日晚間發聲澄清，並要爆料者刪除相關內容。圖／擷自微博／韓磊工作室

而發文者隨後發文向韓磊及其團隊、家人道歉，表示：「此前我發布的『韓磊先生致我懷孕、承諾補償未兌現、拿走手機』等言論，經認真反思和核實，均與事實嚴重不符。相關視頻、聊天記錄等『證據』系我從非正規渠道獲取，且未經核實便貿然發布，主觀上存在明顯過錯。」坦言本只是想「玩」，沒想到內容迅速擴散後變得一發不可收拾。

發文者以長文向韓磊道歉。圖／擷自微博

現年57歲的韓磊為大陸實力派歌手，曾參加《我是歌手》第二季「歌王」，代表作包括《向天再借五百年》、《走四方》歌曲。他於2007年結婚，與小16歲妻子其其格多年婚姻一直被認為是模範。

發文者道歉全文：

公開向韓磊先生道歉的聲明： 本人就此前在社交平台發布關於韓磊先生的不實言論，給韓磊先生及其家人、團隊造成的名譽損害和困擾，致以最誠摯的歉意。 此前我發布的“韓磊先生致我懷孕、承諾補償未兌現、拿走手機”等言論，經認真反思和核實，均與事實嚴重不符。相關視頻、聊天記錄等“證據”系我從非正規渠道獲取，且未經核實便貿然發布，主觀上存在明顯過錯，本想著在玩，誰知道去個廁所的功夫，一下子散播出去.一發不可收拾！導致謠言擴散，嚴重影響了韓磊先生的公眾形象和正常工作生活，對此我深感愧疚和自責。 我已深刻認識到自身行為的錯誤性，明白網絡不是法外之地，任何捏造事實、損害他人名譽的行為都應承擔相應責任。在此，我鄭重承諾：即日起刪除所有相關不實內容，早就刪除了！突然間的！不再發布任何涉及韓磊先生的不當言論，並願意配合韓磊先生及其團隊采取一切合理措施消除不良影響。 因電話丟失存在信息誤差！確實存在誤解，因個人情緒或信息誤差導致誤傳”）願意通過公開道歉等方式彌補對韓磊先生造成的社會影響！ 我只是韓磊先生的一個歌迷！韓磊先生對我沒有印象！我個人崇拜韓磊先生！ 我出身農民，無力對抗！一個月不夠吃喝！打好幾份工！社會最底層的人！運氣好見過偶像一次！更沒有韓磊先生的財力，韓磊先生是人民的藝術家！我國著名的歌唱家，為歌唱事業做出貢獻的人！我作為最底層的歌迷崇拜偶像！迷失自己！人該看清楚自己！大家也應該看清楚，韓磊先生怎麽會和我好呢！我根本身份都不配韓磊先生！ 向韓磊的愛人其其格，道歉歉意！因在網絡上看見幾段話….我以為說我，誤解！發現在直播間連線，連麥玩，漲粉絲玩，直播間惡意發布！導致您受到傷害！抱歉！我一個歌迷，看見這些話覺得很好玩！法律意識淡薄！沒有受到高等教育！給韓磊先生造成社會影響深感歉意！因為深感歉意！也向韓磊先生優秀的團隊道歉！我這素質修養太低了，也沒念過書！初中一年級文化！給你們添麻煩了。一時貪玩惹的禍！

