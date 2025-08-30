「奇異博士」婚姻亮警報！美好婚姻慘變「沒好婚姻」

電影「沒好婚姻」敘述一對看似愛情事業兩得意、人人稱羨的典範夫妻，正當一切看似「美好婚姻」的伴侶關係，命運卻來一個大反轉，讓原本意氣風發的丈夫「西奧」（班尼迪克康柏拜區 飾）事業碰上重大危機，家中的經濟開銷轉由原本為全職主婦的老婆「艾薇」（奧莉薇亞柯爾曼 飾）一肩扛起，沒想到艾薇的事業從此一飛衝天，而這也導致夫妻間開始產生嫌隙，婚姻也響起了警報。

本片改編美國作家華倫阿德勒的著名小說，也是重拍其被搬上銀幕的1989年原版電影「玫瑰戰爭」，原版由金獎影帝麥克道格拉斯和銀幕情侶搭檔凱薩琳透納主演充滿各種心機的天生「怨偶」，在新版的「沒好婚姻」邀來兩位英國頂尖演員，將喜劇風格增添了英式嘲諷幽默，夫妻大戰從言語更升級到行動，一個把螃蟹丟入浴缸、勢在夾爆對方命根子，一個用腳皮在晚餐裡加菜、企圖讓對方大廚名譽毀於一旦。

除了以「真寵」登上奧斯卡影后的奧莉薇亞柯爾曼及「奇異博士」班尼迪克康柏拜區，還有「Barbie芭比」喜劇凱特麥金儂、喜劇影集「荒唐分局」艾美獎得主亞當山伯格等人。「門當父不對」及「王牌大賤諜」票房大導傑洛奇執導，「真寵」及「可憐的東西」金獎編劇東尼麥克納馬拉執筆劇本。「沒好婚姻」9月26日在台上映。

