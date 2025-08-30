「奇異博士」婚姻亮警報！美好婚姻慘變「沒好婚姻」
電影「沒好婚姻」敘述一對看似愛情事業兩得意、人人稱羨的典範夫妻，正當一切看似「美好婚姻」的伴侶關係，命運卻來一個大反轉，讓原本意氣風發的丈夫「西奧」（班尼迪克康柏拜區 飾）事業碰上重大危機，家中的經濟開銷轉由原本為全職主婦的老婆「艾薇」（奧莉薇亞柯爾曼 飾）一肩扛起，沒想到艾薇的事業從此一飛衝天，而這也導致夫妻間開始產生嫌隙，婚姻也響起了警報。
本片改編美國作家華倫阿德勒的著名小說，也是重拍其被搬上銀幕的1989年原版電影「玫瑰戰爭」，原版由金獎影帝麥克道格拉斯和銀幕情侶搭檔凱薩琳透納主演充滿各種心機的天生「怨偶」，在新版的「沒好婚姻」邀來兩位英國頂尖演員，將喜劇風格增添了英式嘲諷幽默，夫妻大戰從言語更升級到行動，一個把螃蟹丟入浴缸、勢在夾爆對方命根子，一個用腳皮在晚餐裡加菜、企圖讓對方大廚名譽毀於一旦。
除了以「真寵」登上奧斯卡影后的奧莉薇亞柯爾曼及「奇異博士」班尼迪克康柏拜區，還有「Barbie芭比」喜劇凱特麥金儂、喜劇影集「荒唐分局」艾美獎得主亞當山伯格等人。「門當父不對」及「王牌大賤諜」票房大導傑洛奇執導，「真寵」及「可憐的東西」金獎編劇東尼麥克納馬拉執筆劇本。「沒好婚姻」9月26日在台上映。
更多推薦
▪文化部公布藝人親中調查報告 23位藝人被約談！演藝工會表態
▪陸網瘋傳「大S流產胎兒是具俊曄的」 律師發聲
▪爆57歲「歌王」出軌「未履行百萬約定」 發文者道歉了
▪小虎隊合體前 蘇有朋嗆「我賣藝不賣身」怎麼啦
▪整理包／AAA高雄世運加場！門票資訊、明星陣容（不斷更新）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言