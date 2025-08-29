孫安佐舊愛掀家醜！狄鶯氣炸喊告 七夕情人節再發聲

近日，自稱是孫安佐現任女友的J女連續爆料，引起軒然大波，家醜被揭得淋漓盡致。狄鶯氣到大罵「要告加重誹謗」！而今天適逢七夕情人節，狄鶯一早也在臉書發聲，搬出巴菲特來反擊。

適逢七夕情人節，狄鶯仍於臉書發文祝福大家節日快樂，並分享投資大師巴菲特的人生六大秘訣，提醒粉絲專注於自我成長和生活管理。她列出六點包括：認真研究賺錢、每天讀書、規律鍛鍊身體、結交良師益友、學會管理情緒，以及時常自我反思。狄鶯強調，專注於這六件事，長期累積下來即可打造不平凡的人生，發文內容似乎話中有話。

貼文附圖中，狄鶯在車內自拍，妝容精緻、氣色紅潤，臉上掛著淡淡微笑，呈現從容淡定的神情。她戴著一頂粉紅色蕾絲帽，頭髮梳成兩條辮子，耳朵上則佩戴垂墜感的金色耳環，整體造型清新又有特色，絲毫看不出近日爆料風波對她造成影響。貼文下方，粉絲也紛紛留言：「狄姐完全凍齡⋯⋯」、「狄鶯姐姐早安舒心，也祝福你情人節快樂」，互動熱烈。

狄鶯臉書全文如下 狄鶯💋祝大家情人節快樂！ 巴菲特說：人這輩子，做好 6 件事就夠了 投資大師巴菲特九十多歲仍活躍在金融圈，他曾分享：人生不用太複雜，專注做好這 6 件事，就能過得很充實。 1. 認真研究賺錢這件事

別不好意思談錢，口袋空空才是真的窘迫。巴菲特 11 歲就開始買股票，背後是天天鑽研價值規律的堅持。賺錢不是投機取巧，而是鍛鍊安身立命的本領。不論是上班族還是創業者，深耕專業、提升自己的價值，就是對人生最穩的「投資」。畢竟，有賺錢能力，才有選擇的自由和尊嚴的底氣。 2. 每天留點時間讀書

巴菲特說自己 80% 的時間都在閱讀。書本是對抗思想荒蕪的武器，能讓你站在巨人肩膀上看世界。不用貪多，每天 30 分鐘就好，讀幾頁有營養的內容，長期下來就像小水流匯成大海。 3. 規律鍛鍊身體

巴菲特九十多歲還精力充沛，不是運氣。運動不是年輕人的專利，而是一輩子的必要投資。規律鍛鍊不只是練肌肉，更是抵擋歲月的防線。不用逼自己跑馬拉松，每天快走半小時、辦公室有空做幾個深蹲、早上練套太極…… 找到適合自己的節奏堅持下去，健康的身體才是奮鬥的資本。 4. 結交真正的良師益友

主動靠近那些品行好、見識廣、心態積極的人，遠離消耗你能量的關係。高質量的社交是精神的滋養，也是開拓視野的窗口，更是人生路上超珍貴的財富。 5. 學會管好自己的情緒

面對市場波動，巴菲特總能保持冷靜，他那句「別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼」就是最好的例子。情緒管理不是壓抑，而是學會駕馭。生氣時深呼吸，給自己一個冷靜的瞬間；焦慮時拆解問題，專注能掌控的事。認識情緒、接納情緒，才能在世事變化中保持內心的清明。 6. 時常自我反思

曾子說「吾日三省吾身」，巴菲特也很懂這個道理。定期反思就像給心靈做健康檢查：目標偏了嗎？行動有效嗎？待人真誠嗎？有什麼弱點？睡前五分鐘複盤，周末靜下來想想，在日記本上和自己誠實對話。反思不是批評自己，而是校正方向、累積智慧，避免在同一個地方重複跌倒。 不用貪多求全，也不用被外界的喧鬧影響。專注在這六件事上持續努力，時間這位公平的裁判，一定會讓堅持的力量顯現，讓簡單的日常，堆疊出不普通的人生。

