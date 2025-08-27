劉在錫「國民MC」風範再現！寧多繳14億也要守信任

快訊

南韓「國民MC」劉在錫近日因其獨特的納稅方式，再度引發熱烈關注！即便南韓去年進行的嚴格的稅務調查，劉在錫也未被查出任何逃稅嫌疑，展現出徹底透明的「模範納稅人」形象。

近日，YouTube頻道《節稅TV》公開了劉在錫的納稅內幕！會計師尹娜謙指出，一般藝人因被歸類為個人事業主，多會聘請會計師進行「記帳申報」，將收入與支出逐一整理，並盡可能將費用列入支出，以達到最大節稅效果。然而，劉在錫卻採取了另一條路——「推計申報」。

影片中指出，劉在錫選擇以國家規定的「基準經費率」來進行申報。這種方式簡單，不必逐筆紀錄，但往往需要繳納比實際更多的稅款。尹娜謙舉例：「若年收入100億韓元（約2.2億台幣），選擇記帳申報的藝人最終只需繳約27億韓元（約5,940萬台幣）稅金；但劉在錫透過推計申報，實際繳納41億韓元（約9,020萬台幣），整整多出14億韓元（約3,080萬台幣）。」

尹娜謙強調，劉在錫這樣的選擇並非「因為錢多」，而是基於對社會信任與自身形象的堅持。作為「國民MC」，他不僅希望從根本上杜絕逃稅爭議，也能避免繁瑣的稅務處理，把精力專注於演藝工作。

尹娜謙感嘆表示：「這不是所有人都能做的選擇，劉在錫寧願繳更多稅，也要守住清廉與信任，這正是實踐了『貴族責任』（Noblesse Oblige）。雖然繳更多稅並非值得炫耀的事，但能光明正大地繳稅，確實值得尊敬。」

據悉，劉在錫在購買土地與建築物時，曾以198億韓元（約43.56億台幣）現金全額支付，依舊完全合法透明，沒有任何稅務爭議。

