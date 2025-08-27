劉在錫「國民MC」風範再現！寧多繳14億也要守信任
南韓「國民MC」劉在錫近日因其獨特的納稅方式，再度引發熱烈關注！即便南韓去年進行的嚴格的稅務調查，劉在錫也未被查出任何逃稅嫌疑，展現出徹底透明的「模範納稅人」形象。
近日，YouTube頻道《節稅TV》公開了劉在錫的納稅內幕！會計師尹娜謙指出，一般藝人因被歸類為個人事業主，多會聘請會計師進行「記帳申報」，將收入與支出逐一整理，並盡可能將費用列入支出，以達到最大節稅效果。然而，劉在錫卻採取了另一條路——「推計申報」。
影片中指出，劉在錫選擇以國家規定的「基準經費率」來進行申報。這種方式簡單，不必逐筆紀錄，但往往需要繳納比實際更多的稅款。尹娜謙舉例：「若年收入100億韓元（約2.2億台幣），選擇記帳申報的藝人最終只需繳約27億韓元（約5,940萬台幣）稅金；但劉在錫透過推計申報，實際繳納41億韓元（約9,020萬台幣），整整多出14億韓元（約3,080萬台幣）。」
尹娜謙強調，劉在錫這樣的選擇並非「因為錢多」，而是基於對社會信任與自身形象的堅持。作為「國民MC」，他不僅希望從根本上杜絕逃稅爭議，也能避免繁瑣的稅務處理，把精力專注於演藝工作。
尹娜謙感嘆表示：「這不是所有人都能做的選擇，劉在錫寧願繳更多稅，也要守住清廉與信任，這正是實踐了『貴族責任』（Noblesse Oblige）。雖然繳更多稅並非值得炫耀的事，但能光明正大地繳稅，確實值得尊敬。」
據悉，劉在錫在購買土地與建築物時，曾以198億韓元（約43.56億台幣）現金全額支付，依舊完全合法透明，沒有任何稅務爭議。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言