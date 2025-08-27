鄭佩佩媳婦乳癌復發！ 原和玉再上網募款 金額卡關不足2成

資深武打女星鄭佩佩去年7月離世，享年78歲。她與前夫、台灣商人原文通育有3女1子，其中長女原麗淇、三女原子鏸都承襲母親衣缽投身演藝圈，小兒子原和玉則是節目主持人。怎料，原和玉的外籍妻子Andrea在2023年產後不久確診乳癌，消息震驚外界。

Andrea確診後，家人曾於網路發起眾籌籌募醫藥費，當時在各界幫助下迅速達標，讓她得以展開治療。然而經過1年多努力，病情卻未受控制，癌細胞不僅未消退，還擴散至乳房及腋下淋巴結，健康狀況岌岌可危。近日，夫妻倆再度發起眾籌，希望籌募 5萬美元（約新台幣162萬元） 醫藥費，計畫前往墨西哥接受綜合治療方案，但開跑4天僅籌得 不到1萬美元（約新台幣32.4萬元），距離目標不到兩成。

原和玉近日在社群平台上傳一家三口的生活片段，影片中可見Andrea與兩歲兒子的互動畫面，畫面溫馨卻令人鼻酸。他感慨表示，近年人生經歷巨大挑戰，「我成為了爸爸，也失去了媽媽，還要面對另一半罹癌。」他坦言，命運讓一家人必須承受更多磨難，但也見證妻子展現驚人的勇敢與堅強。他呼籲大眾伸出援手，「這不是一場戰爭，而是上天的試煉，我希望她的人生可以順利衝線。」

Andrea則在募款頁面寫下心聲，透露罹癌已超過18個月，嘗試過許多療法卻仍無法阻止病情惡化。如今，她正積極準備赴墨西哥接受新的綜合治療，也盼望社會再度伸出援手，讓她能持續對抗病魔。

