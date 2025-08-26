44歲阿雅教女兒跳「剉冰舞」！Ava高顏值掀網暴動

44歲藝人阿雅（本名柳翰雅）於2014年與藏傳佛教轉世活佛竹慶本樂仁波切（Dzogchen Ponlop Rinpoche）在美國註冊結婚，並於同年迎來女兒Ava的誕生，如今女兒已經長大許多。昨（24日）阿雅難得透過社群分享親子互動，帶著女兒和姪女一起挑戰她當年的代表作〈剉冰進行曲〉，勾起不少網友回憶。

影片中，阿雅透露女兒一直不知道自己從事什麼工作，甚至沒看過她的節目，也沒聽過這首成名曲。趁著母女與姪女難得聚在一起，她決定來一場「剉冰舞傳承」。只見她細心分解舞步，母女間邊跳邊鬧，氛圍溫馨又搞笑，最後三人合體大跳副歌，女兒還興奮問：「媽媽，你覺得我們跳得棒不棒？」阿雅則笑回：「比我還棒！」

不少網友看完驚呼：「女兒好漂亮，好有明星氣質」、「根本複製媽媽的青春模樣」、「一看就想起當年的《我猜》時代」，甚至有人直呼「夢回青春」，留言區充滿懷舊氛圍。

阿雅近日與女兒一同入鏡跳舞。圖/翻攝自阿雅小紅書

事實上，阿雅當年憑〈剉冰進行曲〉爆紅，2008年更以節目主持人身分奪下金鐘獎。她的丈夫竹慶本樂仁波切，過去一度被外界封為「活佛」，據傳與王菲、梁朝偉都有淵源，目前則專注於佛學推廣，經常在國際學府授課。

阿雅與仁波切的相識始於2006年她赴美期間，兩人於2007年開始交往。阿雅曾表示，婚姻對她而言原是一種束縛，但為了給女兒一個完整的家庭，她選擇與仁波切登記結婚。婚後，阿雅淡出演藝圈，專注於家庭生活。仁波切在家庭中扮演積極角色，照顧女兒、分擔家務，並支持阿雅的工作。

據維基百科記載，竹慶本樂在美國捨戒還俗，成為一般的佛學導師。目前仁波切旅居美國西雅圖，以那瀾陀西方國際研討中心為其在全球的主要佛學中心與據地在西方廣傳佛法。除了西方的佛學活動，仁波切也曾數次在香港大學給予一學期的藏傳佛教課程擔任講師。

