Joeman 真的買了？5 年前開箱的 2 億豪宅「遠雄九五」 竟成了新家
百萬YouTuber Joeman 近日分享新家開箱影片，主題原是介紹客廳與主臥室的上百萬電視，卻因鏡頭掃到窗外景色，意外掀起網友熱議。許多人發現陽台外的標誌，竟與他在 2020 年曾開箱過的新莊豪宅「遠雄九五」極為相似，紛紛猜測 Joeman如今已真正住進當年的夢幻建案。
Joeman 在新片「我的新家裝了上百萬的電視」中，展示大尺寸螢幕及裝潢巧思。然而有眼尖觀眾認出窗外景色與「遠雄九五」相符，留言直呼：「這不是他五年前開箱過的豪宅嗎？」、「五年後真的住進來了，太勵志！」
回顧 2020 年，Joeman 曾拍攝該豪宅影片，當時一戶開價高達 2 億元，他還笑稱「不討論買不買得起，純粹開眼界」。如今對照新影片，不少網友感嘆他實現了當年的「夢想開箱」，更有人形容這是「從開箱豪宅到住進豪宅」的真實範例。
網路上也出現不少討論串，稱讚 Joeman 的努力與蛻變，從過去拍攝玩具跑車、豪宅體驗，如今逐步走向擁有實際資產的里程碑。有粉絲催促他盡快推出新家完整版開箱，直呼：「電視很酷，但新家才是真正的至尊王者。」
至於 Joeman 是否真的入住遠雄九五？目前他本人尚未公開證實。
