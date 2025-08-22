58歲況明潔突消失2年　親揭沒拍戲原因：不是我不演

58歲女星況明潔，當年以女團「城市少女」出道，之後跨足主持、戲劇，人氣始終不減。然而外表光鮮的她，其實長年背負家中債務，直到今年初才罕見公開還債進度，透露「終於能安心過年」。近來因為鮮少出現在螢光幕前，有粉絲擔心她是否已經退出演藝圈，對此她也親自澄清。

況明潔在臉書上表示，自己依舊熱愛拍戲與演藝工作，「真的不是我不演，而是我們都是被動地等製作單位找的。」她解釋，沒有戲劇邀約時，她就會利用時間進行重量訓練、跳舞，維持體能與狀態，甚至重拾出道前當雜誌模特兒的感覺，分享日常穿搭，持續與粉絲互動。

她也鼓勵支持她的觀眾耐心等待，並強調「演戲就看緣分」，同時不忘強調運動與保養的重要，「#運動讓我更年輕」、「#加強的保養也不可少喔！」展現對生活與工作的正能量。

