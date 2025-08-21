南韓90歲國寶級演員李順載驚傳健康亮紅燈？公司回應曝近況
南韓90歲歲國寶級演員，《花樣爺爺》李順載驚傳健康亮紅燈，狀況不好？引外界憂心，其經紀公司對此否認，曝光李順載近況。
根據韓媒《韓國先驅報》報導，演員朴根瀅（박근형）19日出席話劇《等待果陀》記者會時，語帶擔心地表示李順載「狀況似乎不太好」，透露多次欲探望遭婉拒，消息一出立刻引發粉絲及業界人士關注。
「國民爺爺」李順載健康引外界擔憂，對此，其經紀公司20日回應韓媒《hankyung》，表示李順載無大礙，強調「老師只是因高齡導致腿腳乏力，目前正在接受復健治療，除此之外並無健康上的大問題。」同時也解釋李順載之所以婉拒探視是因為「不想以病患模樣示人」，在完全康復前僅允許家人陪伴。
