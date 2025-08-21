5歲愛子離世5年後 41女星成賢珠曬照曝懷孕喜訊「9個月了」
南韓41歲喜劇演員成賢珠（성현주）5年前痛失愛子，如今傳出她迎來新生命好消息，她20日透過社群平台曝光孕肚照，宣布已懷孕9個月。
成賢珠20日透過IG宣布懷孕消息，坦言懷孕過程並不輕鬆，每周都提心吊膽，孕期症狀更是比想像中辛苦，如今她已是懷孕9個月，直呼「剩下的最後一個月，我想以柔軟的心，接受大家的祝福，迎向新生命的到來。」
成賢珠長子5年前因敗血症病逝，離世時年僅5歲。她曾將與兒子共同度過的時光寫成散文集《你的問候》，並將版稅全額捐贈給兒童醫院。
去年聖誕節時，她曾發文追憶離世愛子，訴說對兒子的思念，回憶起兒子離去那天，自己將閃耀的音樂盒深藏起來，而近日再次鼓起勇氣拿出，依然閃亮如初。字裡行間流露出對愛子無盡的愛與惆悵。而今傳來「新生命」消息，她還分享了圈內好友聽到她公開喜訊當下反應，有人驚喜直問「真的嗎？」，上前給擁抱，有人喜極而泣，場面溫馨且令人感動。
更多推薦
▪金宇彬長髮化身神燈精靈 相隔9年後合體無感女主秀智
▪獨／「極道千金」章家瑄涉毒緩刑2年 婚禮曾被警方監控
▪慟！62歲絕美玉女千百惠猝逝 小三成正宮情史曝
▪美食網紅餐廳遇橫禍！遭休旅車衝撞「血濺餐桌」 驚悚畫面曝光
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言