5歲愛子離世5年後 41女星成賢珠曬照曝懷孕喜訊「9個月了」

南韓41歲喜劇演員成賢珠（성현주）5年前痛失愛子，如今傳出她迎來新生命好消息，她20日透過社群平台曝光孕肚照，宣布已懷孕9個月。

成賢珠20日透過IG宣布懷孕消息，坦言懷孕過程並不輕鬆，每周都提心吊膽，孕期症狀更是比想像中辛苦，如今她已是懷孕9個月，直呼「剩下的最後一個月，我想以柔軟的心，接受大家的祝福，迎向新生命的到來。」

成賢珠長子5年前因敗血症病逝，離世時年僅5歲。她曾將與兒子共同度過的時光寫成散文集《你的問候》，並將版稅全額捐贈給兒童醫院。

去年聖誕節時，她曾發文追憶離世愛子，訴說對兒子的思念，回憶起兒子離去那天，自己將閃耀的音樂盒深藏起來，而近日再次鼓起勇氣拿出，依然閃亮如初。字裡行間流露出對愛子無盡的愛與惆悵。而今傳來「新生命」消息，她還分享了圈內好友聽到她公開喜訊當下反應，有人驚喜直問「真的嗎？」，上前給擁抱，有人喜極而泣，場面溫馨且令人感動。

