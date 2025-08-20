網紅館長大陸行再遇挫折！自曝抖音B站被禁、中共閱兵也看不到

網紅「館長」陳之漢近日二度前往大陸，此次到訪深圳時，對當地的科技發展大為讚嘆。不過，他昨（19）日在直播中卻突然抱怨，自己無法開設抖音、B站帳號，甚至還被限制觀看中共閱兵，讓他相當難過。

館長昨（19）日晚間在澳門用餐時開直播，突然談起這幾日相當不順，更稱17日得知無法觀看中共閱兵，接著又發現抖音、B站帳號無法開通，讓他心情跌落谷底，苦嘆「滿坑滿谷的抖音、B站都是我的影片，卻不讓我開帳號，做生意根本無法做」，最後更感慨表示，「也許這就是我的命，坎坎坷坷的過」。

館長悲痛揭內幕：被對岸當局列「特殊份子」

館長解釋，請工作人員詢問關於開設抖音、B站帳號無法通過的原因，得到的回覆是他被列為「特殊份子」，必須有人替他背書才行，而他則坦言「我找不到人幫我背書」。此外，他也納悶：「我一個堂堂正正的中國人，為什麼被認定為特殊份子？」並猜測可能與自己經常口出粗話、身上刺青形象有關，不符合當地平台調性，但強調仍會尊重規範。

談及此次大陸行，館長坦言並不輕鬆，上次加上這次的大陸行，粗估已賠了400萬，此行至今也未接到任何業配，營收幾乎全數虧損。他無奈表示：「我真的財力沒那麼好，還要養家、養數百位員工，如果一直這樣跑大陸，我可能會先餓死。」

不過，他也感謝不少店家熱情招待，這趟幾乎不用花餐費，但仍直言「真的沒錢」，回台灣後將繼續經營 IG、YouTube 等社群平台，努力維持事業。

