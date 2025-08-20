TWICE 高雄演唱會 11月登場　實名制售票、DBS 卡友享預購

韓國女團 TWICE 正式宣佈 全新世界巡迴「TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」11⽉22⽇（六）⾸次站上⾼雄世運主場館，本次於拓元售票系統採「實名制認證」售票，8⽉27⽇早上11點 Live Nation Taiwan 搶先購票。DBS Mastercard 星展萬事達卡可享卡友預售，購得最佳席次的票券。

⾃ 2015 年出道以來，TWICE 已坐穩最具影響⼒與知名度的 K-POP 女⼦天團之⼀，憑藉朗朗上⼝的歌曲，像是「TT」、「Likey」、「What is Love?」、「FANCY」 還有令⼈著迷的 LIVE 舞台魅⼒，⾄今已發⾏ 3 張正規專輯、14 張迷你專輯等，每次曝光屢屢改寫紀錄，包括獲頒告⽰牌女性⾳樂獎（Billboard Women in Music Awards）「最佳突破獎」、⾸⽀女團站上北美 SoFi 與 MetLife 體育場開唱、⾸位登上⽇本 Nissan 競技場演出的海外女團等，這些耀眼成就無⼀不展現出 TWICE 在全球市場的超強號召⼒與影響⼒。

出道⼗年繼續突破⾃我，不僅帶來全新冠軍專輯「THIS IS FOR」，更宣布啟動世界巡迴「TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」確定降臨港都，這場演出將以破天荒的 360 度舞台（360-Degree Staging）震撼登場，帶來顛覆規則的嶄新演唱會體驗，TWICE將以⾳樂和舞台再次連結遍布全球的 ONCE，攜⼿寫下屬於⾼雄的傳奇篇章。

