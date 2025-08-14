快訊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
陳隨意(左)、謝宜君。圖／中視提供
陳隨意、謝宜君夫婦2年前被爆離婚，陳隨意甚至被「淨身出戶」，即便出面澄清，謠言依舊甚囂塵上。近日有歌迷透過AI查詢他的婚姻關係，系統結果內容竟出現「唐儷篡位」！對此，陳隨意也緊急出面回應。

近日，有歌迷透過AI查詢陳隨意的婚姻狀況，結果系統竟然顯示「唐儷篡位」，甚至誤傳陳隨意和唐儷是夫妻，並把唐儷當成謝宜君的藝名，瞬間衍生出莫名其妙的「三角關係」說法。

面對這次AI亂點鴛鴦譜，陳隨意昨（13日）在社群無奈回應：「呃…這個該怎麼解釋呢？」謝宜君則火力全開補刀：「你就是吃飽太閒才去查我們三個人的三角關係，結果還意外發現了我的藝名！」夫妻倆一搭一唱的回應立刻引發網友熱議，連唐儷本人也被搞得傻眼。

「唐儷篡位？」陳隨意、謝宜君甜蜜婚姻被AI搞混 網友笑翻

陳隨意與謝宜君結縭25年，育有一子一女，婚姻穩定，但AI系統卻誤傳他們與唐儷有「三角關係」，夫妻倆透過社群澄清，謝宜君甚至吐槽網友。

