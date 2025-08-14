「唐儷篡位？」陳隨意、謝宜君甜蜜婚姻被AI搞混 網友笑翻
陳隨意、謝宜君夫婦2年前被爆離婚，陳隨意甚至被「淨身出戶」，即便出面澄清，謠言依舊甚囂塵上。近日有歌迷透過AI查詢他的婚姻關係，系統結果內容竟出現「唐儷篡位」！對此，陳隨意也緊急出面回應。
近日，有歌迷透過AI查詢陳隨意的婚姻狀況，結果系統竟然顯示「唐儷篡位」，甚至誤傳陳隨意和唐儷是夫妻，並把唐儷當成謝宜君的藝名，瞬間衍生出莫名其妙的「三角關係」說法。
面對這次AI亂點鴛鴦譜，陳隨意昨（13日）在社群無奈回應：「呃…這個該怎麼解釋呢？」謝宜君則火力全開補刀：「你就是吃飽太閒才去查我們三個人的三角關係，結果還意外發現了我的藝名！」夫妻倆一搭一唱的回應立刻引發網友熱議，連唐儷本人也被搞得傻眼。
