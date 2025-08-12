外遇遭酸30年！苦苓罕動怒槓酸民「找不到別的事罵我？」
資深作家苦苓2001年因外遇與當時的妻子蘇玉珍結束19年婚姻，形象一度跌落谷底，並因此淡出演藝圈。後來認識黃楚軒，交往9年後決定互許終身，兩人在2015 年結婚，當時還笑說：「這次（婚姻）有保握會比上次久」。事隔多年，他近日罕見提起過去外遇一事，引發熱議！
事隔多年，苦苓今（11）日下午罕見在臉書主動提起外遇往事。他寫道：「每當被酸民用『外遇』攻擊時，我的感想就是：30年了，你竟然找不到一件別的事可以攻擊我？30年來都只關心我『那個地方』，你也太可悲了！」最後更隔空嗆聲：「連罵人都不認真，注定了是個Loser。」
貼文一出，迅速引來網友熱議，有人力挺：「外遇當然不好，但那是對不起配偶跟小孩，不知關他人屁事？」、「佩服你能承受這麼多無知攻擊」、「會繼續聽你的節目，代表我們早就不在乎了。」也有人反對：「可以對不起家人搞外遇，多年之後還毫無悔意、大聲得意說的人不多了！」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言