外遇遭酸30年！苦苓罕動怒槓酸民「找不到別的事罵我？」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
資深作家苦苓2001年因外遇與當時的妻子蘇玉珍結束19年婚姻，形象一度跌落谷底，並因此淡出演藝圈。後來認識黃楚軒，交往9年後決定互許終身，兩人在2015 年結婚，當時還笑說：「這次（婚姻）有保握會比上次久」。事隔多年，他近日罕見提起過去外遇一事，引發熱議！

事隔多年，苦苓今（11）日下午罕見在臉書主動提起外遇往事。他寫道：「每當被酸民用『外遇』攻擊時，我的感想就是：30年了，你竟然找不到一件別的事可以攻擊我？30年來都只關心我『那個地方』，你也太可悲了！」最後更隔空嗆聲：「連罵人都不認真，注定了是個Loser。」

貼文一出，迅速引來網友熱議，有人力挺：「外遇當然不好，但那是對不起配偶跟小孩，不知關他人屁事？」、「佩服你能承受這麼多無知攻擊」、「會繼續聽你的節目，代表我們早就不在乎了。」也有人反對：「可以對不起家人搞外遇，多年之後還毫無悔意、大聲得意說的人不多了！」

資深作家苦苓2001年因外遇與當時的妻子蘇玉珍結束19年婚姻，形象一度跌落谷底，並因此淡出演藝圈。後來認識黃楚軒，交往9年後決定互許終身，兩人在2015 年結婚，當時還笑說：「這次（婚姻）有保握會比上次久」。事隔多年，他近日罕見提起過去外遇一事，引發熱議！

