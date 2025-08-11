最美星二代蔡中泠爆紅 蔡詩萍靠女兒創臉書95萬觸及神紀錄
台北市文化局長蔡詩萍與前主播林書煒所生的女兒蔡中泠，近日意外成為社群焦點。蔡詩萍在臉書分享一張女兒自拍照，觸及人數高達95.6萬，令他驚呼：「嚇死寶寶我啊！」
蔡詩萍坦言，現在要使用女兒的照片發文，必須先取得她的同意，由女兒親自挑選後才可上傳。他幽默寫下：「天啊，我真的老了嗎？我真的沒有吸引力了嗎？」甚至笑稱這篇貼文是「靠女兒紅」的代表作。
根據他在貼文中提到的數據，這篇發文幾乎平均每24位台灣人就有一人看過，成為他在社群上觸及人數最多的內容之一。他也自嘲自己單獨發文時反應平平，但只要出現女兒的身影，就能輕鬆超越夫妻倆過去的發文表現。
最後，蔡詩萍感性地寫下：「還好，她是我女兒！」字句中透露著父親的驕傲與愛意。
