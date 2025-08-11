最美星二代蔡中泠爆紅　蔡詩萍靠女兒創臉書95萬觸及神紀錄

快訊

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
蔡詩萍與林書煒先前送女兒去日本早稻田大學參加入學式。 圖／翻攝自臉書
蔡詩萍與林書煒先前送女兒去日本早稻田大學參加入學式。 圖／翻攝自臉書

台北市文化局長蔡詩萍與前主播林書煒所生的女兒蔡中泠，近日意外成為社群焦點。蔡詩萍在臉書分享一張女兒自拍照，觸及人數高達95.6萬，令他驚呼：「嚇死寶寶我啊！」

蔡詩萍坦言，現在要使用女兒的照片發文，必須先取得她的同意，由女兒親自挑選後才可上傳。他幽默寫下：「天啊，我真的老了嗎？我真的沒有吸引力了嗎？」甚至笑稱這篇貼文是「靠女兒紅」的代表作。

圖為日前蔡中泠(左)出席新書會，讓爸爸蔡詩萍非常感動。圖／POP Radio提供
圖為日前蔡中泠(左)出席新書會，讓爸爸蔡詩萍非常感動。圖／POP Radio提供

根據他在貼文中提到的數據，這篇發文幾乎平均每24位台灣人就有一人看過，成為他在社群上觸及人數最多的內容之一。他也自嘲自己單獨發文時反應平平，但只要出現女兒的身影，就能輕鬆超越夫妻倆過去的發文表現。

最後，蔡詩萍感性地寫下：「還好，她是我女兒！」字句中透露著父親的驕傲與愛意。

圖／翻攝自臉書
圖／翻攝自臉書

莎拉布萊曼在台確診COVID！「日落大道」緊急換角

近日帶著音樂劇「日落大道」（Sunset Boulevard）暌違30年來台開唱的「美聲天后」莎拉布萊曼（Sarah B...

朴施厚遭爆「介紹女伴毀人婚姻」！公司發聲闢謠喊告

南韓演員朴施厚捲入「介紹女性給已婚人士導致婚姻破裂」爭議，網友A小姐5日於網上爆料，聲稱朴施厚將女性介紹給自己當時的丈夫B先生...

堅持鬥法詹惟中！張盛舒宣戰「臉書直播正面對決」

命理師張盛舒指控靈機公司推出詹惟中親批的網路產品，抄襲他的原創內容，侵犯著作權。官司經歷3年時間，詹惟中獲不起訴處分，然...

男星超商領貨聽不懂「電後三」傻問連發！資深店員語錄笑翻全網

43歲藝人阿本（翁瑞迪）近日在社群分享一段趣事，透露自己日前與男友到超商取貨時，因一句「電後三」聽得一頭霧水，連連發出「蛤？」的反應，直到詢問男友才恍然大悟。

