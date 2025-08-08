莎拉布萊曼在台確診COVID！「日落大道」緊急換角

快訊

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
莎拉布萊曼驚傳在台確診COVID，將無法繼續演出。記者沈昱嘉／攝影
近日帶著音樂劇「日落大道」（Sunset Boulevard）暌違30年來台開唱的「美聲天后」莎拉布萊曼（Sarah Brightman），驚傳在台確診COVID，將無法繼續演出。

音樂劇「日落大道」主辦寬宏藝術，8日凌晨透過聲明表示：「很遺憾，因為確診COVID，莎拉布萊曼將無法繼續演出全本音樂劇『日落大道』。對於購票觀眾帶來不便與失望，莎拉深感遺憾與抱歉。」

而「日落大道」目前在台灣的剩餘場次，原先由莎拉布萊曼飾演的「諾瑪戴斯蒙德」一角，將於薩曼莎莫利全面接替演出，其餘角色演員不變，正常演出。另外，如欲退票，請於8月11日前依寬宏售票系統退票申請辦理。

莎拉布萊曼開唱以東方風格的造型登場。圖／寬宏提供
