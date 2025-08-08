朴施厚遭爆「介紹女伴毀人婚姻」！公司發聲闢謠喊告

南韓演員朴施厚捲入「介紹女性給已婚人士導致婚姻破裂」爭議，網友A小姐5日於網上爆料，聲稱朴施厚將女性介紹給自己當時的丈夫B先生，導致兩人婚姻破裂，並曝光疑似B先生與朴施厚的對話截圖，以及一張女性C小姐的照片。

根據韓媒《News1》、《Dispatch》報導，朴施厚經紀公司 Hoo Factory 7日發聲明，嚴正否認網上爆料內容，強調指控內容為「毫無根據的虛假事實」，且已聘請律師，準備對A小姐提告，將從民事及刑事兩方面追究其名譽毀損責任。

而捲入風波的C小姐也親自出面澄清，與朴施厚「毫無私交」，對遭波及深感困擾。B先生則透過媒體表示，自己與朴施厚只是同鄉關係，該名女性的照片是自己傳送的，與朴施厚無關，更透露6年前就與A小姐離婚，A女疑似擅自入侵他人住處，竊取手機資料後公開，強調將依法處理。

朴施厚曾於2013年涉入性侵案，最終雖以不起訴收場，但當年已重創形象，如今再度捲入風波，儘管經紀公司迅速滅火，但引起網上熱議。

Hoo Factory 聲明全文：

您好，這裡是演員朴施厚的經紀公司Hoo Factory。 感謝一直以來支持本公司所屬演員朴施厚的粉絲們。 針對近期網上出現「演員朴施厚將女性介紹給已婚男性，導致家庭破裂」一事，本公司鄭重聲明：該篇貼文所述內容皆為毫無根據的不實指控，本公司將對此採取迅速且嚴正的措施。 本公司已聘請法律代理人（ENT法律事務所 姜鎮錫律師），正準備向媒體仲裁委員會申請調解，並將對發布不實文章的當事人提起誹謗罪名的刑事與民事訴訟等一切法律手段。 此外，我們也發現有針對演員朴施厚的不實傳聞及惡意毀謗留言正在散播中，目前已在進行相關證據蒐集，並計劃透過法律代理人進行刑事控訴。本公司將針對這些非法行為不予寬貸，因為這些內容將對演員造成極大傷害。 我們在此懇請大家不要散播未經查證的不實訊息，也不要發布無根據的誹謗性言論。 本公司將盡全力配合警方調查，讓此案盡速進入刑事程序，並透過調查釐清此貼文為虛構不實之事實。 最後，再次感謝所有關心與支持朴施厚的粉絲們。本公司將全力以赴，妥善解決此次事件。 謝謝

商品推薦