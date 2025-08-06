快訊

再祭制裁！川普簽行政命令對印度關稅增至50% 背後原因曝光

美股早盤／指數遊走平盤…美超微、AMD財報重挫股價 僅輝達走高

堅持鬥法詹惟中！張盛舒宣戰「臉書直播正面對決」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
張盛舒、詹惟中。圖／擷自臉書
張盛舒、詹惟中。圖／擷自臉書

命理師張盛舒指控靈機公司推出詹惟中親批的網路產品，抄襲他的原創內容，侵犯著作權。官司經歷3年時間，詹惟中獲不起訴處分，然而張盛舒認為詹惟中不可能不知道靈機的所做所為，憤而在社群網站上撰文公開自己掌握的證據。詹惟中也不甘示弱，提告張盛舒妨害名譽，兩大命理師鬥法大戰持續延燒。

張盛舒今在臉書做出回應強調，他所有指控都有所本，有圖有真相，張盛舒公佈詹惟中答辯狀證明「大師親批」不存在，而他自己也將用餘生來向惡劣算命宣戰。

張盛舒在臉書貼文表示，詹惟中和靈機用假的「大師親批」欺騙消費者的手段，簡直是命理界最大醜聞。「詹惟中說要告我，然後靈機也說要來告我，可不可以拜託你們一起來，不要每次都讓我抓到你們互相矛盾的說法，我這一生就監督你們到底！」

張盛舒認為，詹惟中身為公眾人物及知名命理師，消費者都是因為「詹惟中親批」才去消費，結果卻全部是假的，這牽涉到消費者的權益，希望詹惟中親自和消費大眾說清楚。

張盛舒表示，他將繼續為被騙的消費者發聲，陸續公開更多內幕。他也決定於8月7日晚上8點，張盛舒將在臉書直播，把靈機公司如何模仿和抄襲來包裝詹惟中的前因後果一次說清楚，歡迎想尋求真相的民眾準時收看直播（https://m.facebook.com/samclick108/）。

編輯推薦

張盛舒持續製作證據對照捍衛著作權。圖／摘自臉書
張盛舒持續製作證據對照捍衛著作權。圖／摘自臉書

張盛舒持續製作證據對照捍衛著作權。圖／摘自臉書
張盛舒持續製作證據對照捍衛著作權。圖／摘自臉書

詹惟中現在心繫好友沈玉琳病況。圖／摘自臉書
詹惟中現在心繫好友沈玉琳病況。圖／摘自臉書

相關新聞

堅持鬥法詹惟中！張盛舒宣戰「臉書直播正面對決」

命理師張盛舒指控靈機公司推出詹惟中親批的網路產品，抄襲他的原創內容，侵犯著作權。官司經歷3年時間，詹惟中獲不起訴處分，然...

男星超商領貨聽不懂「電後三」傻問連發！資深店員語錄笑翻全網

43歲藝人阿本（翁瑞迪）近日在社群分享一段趣事，透露自己日前與男友到超商取貨時，因一句「電後三」聽得一頭霧水，連連發出「蛤？」的反應，直到詢問男友才恍然大悟。

陳珮騏談藝人被貼標籤「停止猜測幻想」 過三面人生活：都是真誠不假的我

陳珮騏坦言每當聽到有人談藝人，理直氣壯的論述藝人時，她就覺得「真的不知道是哪裡來的確定」，直言有很多想導正，本覺得費事不說，但因又發生類似的事，她決定簡單說說。

曾為《紅豬》、《神隱少女》配音...日本大咖男星上條恒彥辭世 享壽85歲

日本資深男星上條恆彥於1日傳出離世消息，享壽85歲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。