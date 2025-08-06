堅持鬥法詹惟中！張盛舒宣戰「臉書直播正面對決」
命理師張盛舒指控靈機公司推出詹惟中親批的網路產品，抄襲他的原創內容，侵犯著作權。官司經歷3年時間，詹惟中獲不起訴處分，然而張盛舒認為詹惟中不可能不知道靈機的所做所為，憤而在社群網站上撰文公開自己掌握的證據。詹惟中也不甘示弱，提告張盛舒妨害名譽，兩大命理師鬥法大戰持續延燒。
張盛舒今在臉書做出回應強調，他所有指控都有所本，有圖有真相，張盛舒公佈詹惟中答辯狀證明「大師親批」不存在，而他自己也將用餘生來向惡劣算命宣戰。
張盛舒在臉書貼文表示，詹惟中和靈機用假的「大師親批」欺騙消費者的手段，簡直是命理界最大醜聞。「詹惟中說要告我，然後靈機也說要來告我，可不可以拜託你們一起來，不要每次都讓我抓到你們互相矛盾的說法，我這一生就監督你們到底！」
張盛舒認為，詹惟中身為公眾人物及知名命理師，消費者都是因為「詹惟中親批」才去消費，結果卻全部是假的，這牽涉到消費者的權益，希望詹惟中親自和消費大眾說清楚。
張盛舒表示，他將繼續為被騙的消費者發聲，陸續公開更多內幕。他也決定於8月7日晚上8點，張盛舒將在臉書直播，把靈機公司如何模仿和抄襲來包裝詹惟中的前因後果一次說清楚，歡迎想尋求真相的民眾準時收看直播（https://m.facebook.com/samclick108/）。
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