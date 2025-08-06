男星超商領貨聽不懂「電後三」傻問連發！資深店員語錄笑翻全網
43歲藝人阿本（翁瑞迪）近日在社群分享一段趣事，透露自己日前與男友到超商取貨時，因一句「電後三」聽得一頭霧水，連連發出「蛤？」的反應，直到詢問男友才恍然大悟。
阿本在影片中回憶，當時店員一開口就問他「電後三」，讓他愣住當場，滿臉問號地反問「什麼東西啊？」多次「蛤」聲連發，最後還是靠男友解惑才搞清楚縮寫的意思。他幽默表示：「誰發明的啊？也太有創意！」還笑說以後自己也要反過來用：「我要說『拿包電後308』，剛好我手機後三碼就是308！」
這段影片曝光後引起網友熱烈回應，不少人表示也曾遇到類似情況，「第一次聽到也完全聽不懂」、「現在便利商店術語也太進化」。其中還有自稱是超商員工的網友解釋，「會講『電後三』的都是資深店員」，新人通常會完整問候「你好，歡迎光臨」，中階店員則簡化為「歡迎光臨」，再資深一點會只說「光臨」，最老練的則是看你一眼就繼續忙，連招呼都省了。
留言區也出現不少共鳴笑聲：「阿本模仿語氣太傳神了」、「這波是帥的我跟」、「看來以後去超商真的需要一本縮寫翻譯字典」。
更多推薦
▪趙露思淚崩畫面瘋傳！父罹癌病危、爺爺過世「心碎內幕曝光」
▪「請回答1988」宋英奎陳屍車內！燦笑遺照公開 玄彬哀傷弔唁
▪三上悠亞穿婚紗被歧視炎上！前AV蒼井空發聲：下海就要有覺悟
▪不爽阿湯哥拿奧斯卡 黛咪摩爾發聲：失智前夫布魯斯威利才該拿
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言