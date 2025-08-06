男星超商領貨聽不懂「電後三」傻問連發！資深店員語錄笑翻全網

43歲藝人阿本（翁瑞迪）近日在社群分享一段趣事，透露自己日前與男友到超商取貨時，因一句「電後三」聽得一頭霧水，連連發出「蛤？」的反應，直到詢問男友才恍然大悟。

阿本在影片中回憶，當時店員一開口就問他「電後三」，讓他愣住當場，滿臉問號地反問「什麼東西啊？」多次「蛤」聲連發，最後還是靠男友解惑才搞清楚縮寫的意思。他幽默表示：「誰發明的啊？也太有創意！」還笑說以後自己也要反過來用：「我要說『拿包電後308』，剛好我手機後三碼就是308！」 圖／翻攝自阿本IG ＠aben6011

這段影片曝光後引起網友熱烈回應，不少人表示也曾遇到類似情況，「第一次聽到也完全聽不懂」、「現在便利商店術語也太進化」。其中還有自稱是超商員工的網友解釋，「會講『電後三』的都是資深店員」，新人通常會完整問候「你好，歡迎光臨」，中階店員則簡化為「歡迎光臨」，再資深一點會只說「光臨」，最老練的則是看你一眼就繼續忙，連招呼都省了。

留言區也出現不少共鳴笑聲：「阿本模仿語氣太傳神了」、「這波是帥的我跟」、「看來以後去超商真的需要一本縮寫翻譯字典」。

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