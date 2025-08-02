陳珮騏談藝人被貼標籤「停止猜測幻想」 過三面人生活：都是真誠不假的我

女星陳珮騏於社群分享生活感悟，談到身為藝人被貼標籤，她自認過著三面人生活，但無論是哪一面，都是真的她，直言：「都是真誠不假的我」。

陳珮騏坦言每當聽到有人談藝人，理直氣壯的論述藝人時，她就覺得「真的不知道是哪裡來的確定」，直言有很多想導正，本覺得費事不說，但因為又發生類似的事，她決定簡單說說。

她直言：「基本上我是過著至少三面人的生活。而每一面都是我，都是真誠不假的我。」表示工作時她可以因應場合需要熱鬧而以活潑的模樣來應對，也可以在需要沉著談話時回到本性。而沒工作時她則是宅女一枚，在家顧毛孩、下廚、做家務，或是聽音樂、看影片，有時也會自己一人或和姊妹外出看展等休閒活動。

陳珮騏表示「別的藝人生活我無法代言」，但她分享自己的生活，認為不因是藝人或是做什麼工作就一定過著有特別水準的生活方式，直言：「請停止對他人猜測幻想，甚至直指定論吧！不論任何社經地位、工作樣態，即使是同個圈子，不同人就會有不同的人生，你我的同一天都不會是同樣的風景。」

陳珮騏還稱若覺得她說得太隱喻，可以參考她的標籤，而她文章標記寫下「別人的幸福請不要多嘴」。

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