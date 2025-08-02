曾為《紅豬》、《神隱少女》配音...日本大咖男星上條恒彥辭世 享壽85歲

日本資深男星上條恆彥於1日傳出離世消息，享壽85歲。

綜合《ライブドアニュース》、《日刊體育》等日媒報導，資深歌手兼演員上條恒彥於7月22日因老衰在長野縣一間醫院辭世，享壽85歲。經紀公司8月1日對外公開上條恆彥離世消息，表示告別式已低調完成。

【經紀公司全文】

在這酷暑難耐的時節，不知您一切安好與否，謹以此突如其來的消息向各位報告： 上條恒彥（享年85歲）已於2025年7月22日，在長野縣自宅附近的醫院，因年邁衰老安詳辭世。當時有家人陪伴在側，是一場非常平靜的告別。 對於至今為止給予他支持的所有粉絲及相關人士，我們衷心感謝各位在他生前的厚愛與關照。 至於葬禮及告別式，依照本人及家屬的意願，已由親屬之間低調舉行，特此謹慎報告。 此外，遵照故人的遺願，將不舉辦追思會，並婉謝各位的香典與供品。 懇請大家理解與體諒，敬請見諒。 2025年8月1日 上條悅子 及全體家族敬上 所屬事務所：株式会社ケイセブン中村屋

上條恒彥自1962年開始歌手生涯，1971年以〈出發之歌〉榮獲世界歌謠祭大獎，一躍成名，1972年更憑電視劇《木枯紋次郎》主題曲〈誰在風中〉走紅，同年登上NHK紅白歌合戰舞台。除了音樂成就，他在演藝、舞台劇與動畫配音領域同樣有豐富表現。

他最為人熟知的演出之一，是與國寶級歌舞伎演員松本白鸚共演的音樂劇《瘋狂的男人》（ラ・マンチャの男），自1977年開始到2023年最後一場演出，共出演了948次，長年飾演牢名主與旅店老闆，以深厚演技和溫暖嗓音，支撐起整部作品靈魂。

上條恒彥同時還參演《軍師官兵衛》、《3年B組金八老師》等多部戲劇，並為《紅豬》、《神隱少女》等吉卜力動畫配音，縱橫藝界超過60年，傳奇人生劃下句點，留給世人滿滿回憶與懷念。

據《日刊體育》報導，現年82歲歌舞伎演員松本白鸚得知好友辭世，不捨發聲：「很遺憾，上條先生是我在《瘋狂的男人》中並肩作戰的夥伴」透露即使在舞台演出外，上條恆彥也總是溫柔鼓勵他。

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