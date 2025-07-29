27歲網紅爆不倫戀 密會大12歲已婚大叔「搬家住男方家附近」！正宮曝內幕震撼日網

27歲人氣YouTuber「Ikechan（いけちゃん）」擁有E罩杯與甜美外型，兼具寫真女星與知識型網紅的多重身分，以「沒有男友、沒有朋友」的邊緣人（非リア）形象累積高人氣。然而，近日她卻被日媒爆出與39歲已婚暢銷書編輯箕輪厚介傳出不倫戀，引發外界熱議。

根據《Smart FLASH》26日報導，Ikechan本月中旬被目擊與箕輪厚介互動親密，當時兩人從女方家中走出後，一同前往燒肉店用餐，過程中男方不時有親暱行為，未見避嫌。而值得注意的是，Ikechan自2024年起採取東京與秋田兩地生活，卻在2025年6月底的影片中透露已搬至東京都內，住處與箕輪厚介家相距不遠，令外界揣測兩人關係不單純。此外，ikechan上個月曾造訪台灣，7月初回台時箕輪厚介也前往機場接機。

據悉，箕輪厚介今年3月曾與Ikechan合作拍攝影片，當時曾前往他所經營的拉麵店「箕輪家」，兩人一同試吃試作菜單，並在愉快的氣氛下開心暢飲，因此不少人懷疑，兩人的不倫關係可能早在當時便已開始。

Ikechan是誰？Z世代的才貌兼備網紅代表

日本YouTuber Ikechan以甜美E奶形象走紅，卻遭爆與已婚編輯箕輪厚介過從甚密，不倫疑雲引爆輿論。圖/翻攝自IG

Ikechan過去以「沒有男友、沒有朋友」的邊緣人（非リア）人設在網上累積高人氣，她在寫真界以E罩杯吸引關注，但實際上也擁有一級建築師資格，還曾與地方政府合作舉辦活動、進行演講，是典型的才貌兼備Z世代代表。

有網友指出，她過去形象一向是單純又親民，不曾在影片、社群透露任何男性身影，不過卻曾公開表明「喜歡小胖型男生」，而恰巧箕輪厚介身形微胖、肚子微凸，巧合引發討論。隨著不倫疑雲曝光，有網友直言人設崩壞，形象重創，更不乏批評聲浪：「實在太失望」、「這行動力讓人傻眼」。

妻子崩潰揭內幕：「自從遇到那個女人後，他變了一個人」

箕輪厚介在25歲時就與三香結婚，育有兩名子女，兩人至今已結婚13年。三香過去是空姐，外型亮麗，曾被譽為神似名模福住明美；她目前則是香氛講師、調香設計師及品牌創始人。今年6月，她還曾在箕輪的YouTube頻道中亮相，為自己推出的沐浴鹽品牌宣傳，當時夫妻關係看來和諧。

箕輪三香曾是正妹空姐。圖／翻攝自箕輪三香X

事件曝光後，三香隨即在X（原Twitter）的貼文以「這些年我真的努力撐著，但現在的悲傷已經到達頂點」為開場，隨後情緒高漲，不但連番用「超級醜女」等字眼怒罵Ikechan，還宣示主權表示：「不要來動我們的家！」如同正式對外宣戰。此外，三香甚至開炮拉麵店「箕輪家」，直言「超難吃的拉麵箕輪家！」

27日，三香再次吐露心聲：「我完全可以接受劈腿。出風頭的人會劈腿，因為他們受歡迎。但自從他認識這位女性後，彷彿變了一個人，經常對我和兒子大吼大叫，做出很多過分的事，我真的累壞了！」

雙方接連道歉 表明會面對錯誤

Ikechan於 27 日緊急出面道歉試圖滅火。圖/翻攝自YOUTUBE

針對外界風波，Ikechan昨（27）日於YouTube上傳道歉影片，影片中她身穿白襯衫、神情憔悴，手持紙條逐字閱讀致歉內容，表示將誠實面對錯誤、深切反省。她坦言曾反覆思考是否暫停活動，最終決定繼續經營頻道，並說：「雖然我還很不成熟，但希望大家能觀察我之後的表現，再給予評價。」

同日，箕輪厚介也於個人頻道發表道歉影片，對妻子與家人表達歉意。他強調：「剛剛已和妻子好好談過，未來我們會以家庭內部的方式解決問題。」至於與Ikechan的關係，他坦言：「是我一再主動邀約，以強勢方式接近對方，才導致出現那些引發誤會的畫面，對此也深感抱歉。」