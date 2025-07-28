《戲說台灣》女星當沖慘賠1200萬、婚姻亮紅燈 老公氣炸提離婚竟默默籌錢救她

48歲女星周又珈（曾用藝名周梅馨、周星辰）是《戲說台灣》、《台灣奇案》等本土劇的熟面孔。2020年與小10歲圈外男友結婚後淡出演藝圈，近來她在節目《單身行不行》中自曝，投入股票當沖後慘賠約1200萬元，夫妻因此陷入激烈衝突，老公甚至一度氣到提出離婚。

周又珈表示，自2023年7月投入股市，一開始當沖戰績不錯，表現好時一天可以賺到3萬，2024年10月卻被套牢，虧損達200萬。為了「不讓老公失望」，她開始融資、跟券商借錢，不料今年4月遇上川普宣布關稅，讓她的虧損達到500多萬。更慘的是，因為融資「爆掉」，讓她還倒欠券商700萬，總計虧損1200萬。

老公得知此事後爆發激烈爭吵！周又珈透露，原本老公天天準時回家吃飯，卻突然變得晚歸甚至不接電話，讓她相當焦慮。直到某晚老公半夜醉醺醺回家，情緒崩潰大哭：「我們本來好好的，為什麼你要玩股票？你快把這個家搞毀了！」老公甚至放狠話：「你明天不把股票賣掉，我就把房子賣了，這個家也沒了。」這番話讓周又珈驚覺事態嚴重，直言當下腦袋一片空白，「難道我的婚姻也要斷頭了嗎？」

周又珈股票當沖慘賠1200萬。圖／翻攝自YT

眼看婚姻陷入危機，周又珈仍咬牙苦撐，為了補融資保證金，不僅解約儲蓄險，還四處借款。就在資金斷裂的關鍵時刻，她驚訝發現帳戶突然多了200多萬，讓她以為中獎或保單撥款，但銀行查詢後才知道，是老公匯來的。老公事後開口坦承，那幾天晚歸其實是為了四處向朋友、同事、老同學借錢，「我真的盡力了，這是我能為這個家的最後極限。」

這番告白讓周又珈當場淚崩，原本以為對方是在冷戰、放生她，沒想到老公默默為她奔走借錢，「他連問路都不好意思開口的人，卻為了我拉下面子去借錢，我真的很對不起他。」她感動地說，雖然當時她身處人生財務最低潮，卻也見證了婚姻最動人的一刻。

經過這次教訓，周又珈也公開反省自己，並對觀眾喊話：「股票可以投資，但不要隨便當沖，更不要融資，絕對不要拿房子去抵押，真的太可怕了！」