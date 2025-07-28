快訊

泰國與柬埔寨將立即且無條件停火 當地午夜0時生效

罷免全軍覆沒…呂秀蓮喊話賴清德「聽人民的聲音」 提改組人事、開國是會議

福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

聽新聞
0:00 / 0:00

《戲說台灣》女星當沖慘賠1200萬、婚姻亮紅燈 老公氣炸提離婚竟默默籌錢救她

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
周又珈股票當沖慘賠1200萬。圖／翻攝自YT
周又珈股票當沖慘賠1200萬。圖／翻攝自YT

48歲女星周又珈（曾用藝名周梅馨、周星辰）是《戲說台灣》、《台灣奇案》等本土劇的熟面孔。2020年與小10歲圈外男友結婚後淡出演藝圈，近來她在節目《單身行不行》中自曝，投入股票當沖後慘賠約1200萬元，夫妻因此陷入激烈衝突，老公甚至一度氣到提出離婚。

周又珈表示，自2023年7月投入股市，一開始當沖戰績不錯，表現好時一天可以賺到3萬，2024年10月卻被套牢，虧損達200萬。為了「不讓老公失望」，她開始融資、跟券商借錢，不料今年4月遇上川普宣布關稅，讓她的虧損達到500多萬。更慘的是，因為融資「爆掉」，讓她還倒欠券商700萬，總計虧損1200萬。

老公得知此事後爆發激烈爭吵！周又珈透露，原本老公天天準時回家吃飯，卻突然變得晚歸甚至不接電話，讓她相當焦慮。直到某晚老公半夜醉醺醺回家，情緒崩潰大哭：「我們本來好好的，為什麼你要玩股票？你快把這個家搞毀了！」老公甚至放狠話：「你明天不把股票賣掉，我就把房子賣了，這個家也沒了。」這番話讓周又珈驚覺事態嚴重，直言當下腦袋一片空白，「難道我的婚姻也要斷頭了嗎？」

周又珈股票當沖慘賠1200萬。圖／翻攝自YT
周又珈股票當沖慘賠1200萬。圖／翻攝自YT

眼看婚姻陷入危機，周又珈仍咬牙苦撐，為了補融資保證金，不僅解約儲蓄險，還四處借款。就在資金斷裂的關鍵時刻，她驚訝發現帳戶突然多了200多萬，讓她以為中獎或保單撥款，但銀行查詢後才知道，是老公匯來的。老公事後開口坦承，那幾天晚歸其實是為了四處向朋友、同事、老同學借錢，「我真的盡力了，這是我能為這個家的最後極限。」

這番告白讓周又珈當場淚崩，原本以為對方是在冷戰、放生她，沒想到老公默默為她奔走借錢，「他連問路都不好意思開口的人，卻為了我拉下面子去借錢，我真的很對不起他。」她感動地說，雖然當時她身處人生財務最低潮，卻也見證了婚姻最動人的一刻。

經過這次教訓，周又珈也公開反省自己，並對觀眾喊話：「股票可以投資，但不要隨便當沖，更不要融資，絕對不要拿房子去抵押，真的太可怕了！」

編輯推薦

編輯推薦

延伸閱讀

超大膽！27歲網紅爆不倫戀 密會39歲已婚大叔「搬家住男方家附近」

關穎自曝從未搭過捷運！原因竟是「想省錢」

「最美軍嫂」徒手抓螞蟻活吞 鬆口曝味道網驚呆

渡邊直美練芭蕾畫面曝光！影片一出網看傻：妳真的變瘦了！

相關新聞

《戲說台灣》女星當沖慘賠1200萬、婚姻亮紅燈 老公氣炸提離婚竟默默籌錢救她

女星周又珈上節目自曝當沖慘賠1200萬，夫妻因此冷戰，老公甚至放話要賣房離婚。沒想到最後老公四處借錢籌資相救，讓她看見婚姻最感動的時刻，感慨表示「財務低潮，也照見婚姻的高光」。

魏如萱爆疑似介入21歲男網紅戀情！經紀人回應了

魏如萱被爆疑似介入網紅情侶，擁有21萬粉絲的網紅若盈跟21歲男友Ian交往多年，近日在threads發文稱分手了，搭配各...

才街頭遭開槍...網紅鳳梨深夜入院！吐人生感悟「有人陪你一段就下車了」

網紅鳳梨（吳泓逸）日前才驚傳街頭遭開槍，25日深夜他突曬出一張未露面，在醫院病床上打點滴照，疑身體不適就醫，但未說明身體狀況，引人憂心。

罷免倒數！藝人群起發聲　吳宗憲堅持不表態：我的任務是娛樂大家

726罷免案倒數，許多藝人紛紛表態支持與否，吳宗憲卻罕見表示「藝人不該公開政治立場」，並透露背後原因。對比其他藝人態度，掀起討論。

陳為民兒子入伍2天就放假　他傻眼爆粗口：我被撞還照當兵！

藝人陳為民分享兒子返台定居後決定服兵役，他親送兒子到北車入伍，感性吐露滿是不捨。沒想到現場得知役男「入伍2天就放假」，讓他當場傻眼直呼不可思議，還爆粗回憶自己當年被公車撞傷，卻仍堅持入伍的往事，引發熱議。

黃昏戀破局！62歲主播猥褻大姨子遭判刑　女星閃婚撐一年離婚收場

曾被封為黃昏之戀典範的主播柳英宰與鮮于銀淑交往8天閃婚，不料婚後爆出醜聞。柳英宰五度猥褻妻子大姐，法院維持一審判決，處以2年6個月徒刑，全案二審定讞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。