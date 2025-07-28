魏如萱爆疑似介入21歲男網紅戀情！經紀人回應了

魏如萱被爆疑似介入網紅情侶，擁有21萬粉絲的網紅若盈跟21歲男友Ian交往多年，近日在threads發文稱分手了，搭配各種截圖，被網友質疑42歲的魏如萱介入兩人之間，加上魏如萱跟Ian相差21歲，究竟真相為何？魏如萱的經紀人有所回應。

若盈在threads發文：「當魏如萱每一次的在限動上發布ian，他的剪影、紫色指甲油的手、他的衣服、他的生日、他出生時的名字大一、他戴著墨鏡的插畫…我的心被扎了每一次每一次。」並坦言Ian常常出現在某個人的限動，搭配魏如萱在IG發出關於Ian的限時動態，立刻引起網友熱議。

不久之後，若盈又刪除貼文，甚至在IG限時動態發文：「本人稍早因為還沒搞清楚狀況，一時情緒激動發出一些評論，謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人。」態度大轉彎讓人霧裡看花。

對於是否介入他人感情？魏如萱的經紀人表示：「感謝大家關心，關於threads上的傳聞與推測，經了解對方已有澄清，另涉及藝人私領域，我們不多做回應。也希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害。」