快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

才街頭遭開槍...網紅鳳梨深夜入院！吐人生感悟「有人陪你一段就下車了」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
鳳梨25日深夜突然PO出在醫院吊點滴照片。圖／擷自IG／yi0107
鳳梨25日深夜突然PO出在醫院吊點滴照片。圖／擷自IG／yi0107

網紅鳳梨（吳泓逸）日前才驚傳街頭遭開槍，25日深夜他突曬出一張未露面，在醫院病床上打點滴照，疑身體不適就醫，但未說明身體狀況，引人憂心。

本月15日鳳梨開車和妻子歐菈行經嘉義市博愛路靠近北港路時，疑遭到尾隨的歹徒朝他連開多槍後逃逸，鳳梨本以為是鞭炮聲，後查看發現疑有彈孔，向警方報案，事後槍擊影像曝光，可見歹徒公然在馬路開槍。

鳳梨與妻子街頭遭開槍，所以人平安無事，他事後也透過社群報平安，寫下「謝謝各界關心，很抱歉佔用了版面，我先照顧好家人。」

而鳳梨25日先是分享「決定一個人成功的往往不是智商和學歷，而是你周邊的朋友。一個人身份的高低是由他周圍的朋友所決定的，和什麼人在一起就會有什麼樣的人生」感悟，還有老婆介紹產品的影片，但隨後突然曬出短在醫院躺在病床上吊點滴的畫面，但沒有進一步說明為何進醫院？今早他再更新IG限時動態，寫道：「有人陪你走了一段就下車了，有人會一直坐到終點。關鍵是，你不能總盯著那些下車的人不放。」進接著曝光了一段在工地灑水畫面，身體狀況似乎已有所好轉。

鳳梨今（26）日早上再分享人生感悟。圖／擷自IG／yi0107
鳳梨今（26）日早上再分享人生感悟。圖／擷自IG／yi0107

相關新聞

才街頭遭開槍...網紅鳳梨深夜入院！吐人生感悟「有人陪你一段就下車了」

網紅鳳梨（吳泓逸）日前才驚傳街頭遭開槍，25日深夜他突曬出一張未露面，在醫院病床上打點滴照，疑身體不適就醫，但未說明身體狀況，引人憂心。

罷免倒數！藝人群起發聲　吳宗憲堅持不表態：我的任務是娛樂大家

726罷免案倒數，許多藝人紛紛表態支持與否，吳宗憲卻罕見表示「藝人不該公開政治立場」，並透露背後原因。對比其他藝人態度，掀起討論。

陳為民兒子入伍2天就放假　他傻眼爆粗口：我被撞還照當兵！

藝人陳為民分享兒子返台定居後決定服兵役，他親送兒子到北車入伍，感性吐露滿是不捨。沒想到現場得知役男「入伍2天就放假」，讓他當場傻眼直呼不可思議，還爆粗回憶自己當年被公車撞傷，卻仍堅持入伍的往事，引發熱議。

黃昏戀破局！62歲主播猥褻大姨子遭判刑　女星閃婚撐一年離婚收場

曾被封為黃昏之戀典範的主播柳英宰與鮮于銀淑交往8天閃婚，不料婚後爆出醜聞。柳英宰五度猥褻妻子大姐，法院維持一審判決，處以2年6個月徒刑，全案二審定讞。

李蒨蓉喝西芹汁變敏感？吃麵「中毒症狀」全現身　引網友共鳴：我也會！

藝人李蒨蓉跟風喝西芹汁，近日在餐館用餐後出現疑似味精不耐症狀，認為是體質變乾淨導致的反應。網友紛紛留言分享自身經驗，直呼喝久真的會對加工品「雷達開啟」。

《與神同行》男星幫粉絲取名「春藥」挨轟太噁心 緊急出面道歉

河正宇Instagram留言「催淫劑」掀性騷擾爭議，網友批言論越界失尊重；經紀公司緊急道歉，強調藝人已親自聯繫粉絲並承諾改善互動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。