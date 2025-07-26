才街頭遭開槍...網紅鳳梨深夜入院！吐人生感悟「有人陪你一段就下車了」

網紅鳳梨（吳泓逸）日前才驚傳街頭遭開槍，25日深夜他突曬出一張未露面，在醫院病床上打點滴照，疑身體不適就醫，但未說明身體狀況，引人憂心。

本月15日鳳梨開車和妻子歐菈行經嘉義市博愛路靠近北港路時，疑遭到尾隨的歹徒朝他連開多槍後逃逸，鳳梨本以為是鞭炮聲，後查看發現疑有彈孔，向警方報案，事後槍擊影像曝光，可見歹徒公然在馬路開槍。

鳳梨與妻子街頭遭開槍，所以人平安無事，他事後也透過社群報平安，寫下「謝謝各界關心，很抱歉佔用了版面，我先照顧好家人。」

而鳳梨25日先是分享「決定一個人成功的往往不是智商和學歷，而是你周邊的朋友。一個人身份的高低是由他周圍的朋友所決定的，和什麼人在一起就會有什麼樣的人生」感悟，還有老婆介紹產品的影片，但隨後突然曬出短在醫院躺在病床上吊點滴的畫面，但沒有進一步說明為何進醫院？今早他再更新IG限時動態，寫道：「有人陪你走了一段就下車了，有人會一直坐到終點。關鍵是，你不能總盯著那些下車的人不放。」進接著曝光了一段在工地灑水畫面，身體狀況似乎已有所好轉。

鳳梨今（26）日早上再分享人生感悟。圖／擷自IG／yi0107

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